Водій Mercedes, який 5 червня скоїв смертельну ДТП у Києві, мав 39 порушень ПДР — патрульна поліція

Більшість порушень стосувалися перевищення швидкості, лише у 2025 році кермувальник Mercedes порушував правила 18 разів.

фото: патрульна поліція

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Як відомо, у Києві розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі, внаслідок якої загинули четверо людей, серед них — 12-річний хлопець. За даними правоохоронців, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz рухався на значній швидкості, не впорався з керуванням та в’їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень Правил дорожнього руху. Переважна більшість із них стосувалася перевищення швидкості, причому лише протягом минулого року було зафіксовано 18 таких випадків. Крім того, у березні 2026 року цей автомобіль уже потрапляв у ДТП без потерпілих.

У зв’язку з трагедією Білошицький порушив питання ефективності чинної системи відповідальності за систематичні порушення ПДР. За його словами, штраф у розмірі 340 гривень не завжди здатний запобігти повторним порушенням з боку водіїв, які регулярно нехтують правилами дорожнього руху.

Він зазначив, що в багатьох країнах світу поряд із штрафами діють додаткові механізми реагування на систематичну небезпечну поведінку водіїв. Такі інструменти дозволяють державі своєчасно виявляти осіб, які становлять підвищену загрозу для інших учасників дорожнього руху, та перевіряти їхню здатність надалі керувати транспортними засобами.

На думку представника патрульної поліції, після трагедії на Чоколівському бульварі та численних інших ДТП Україні також варто розглянути можливість запровадження подібних механізмів.

Олексій Білошицький навів статистику порушень на дорогах: із 1 січня по 5 червня 2026 року підрозділи Національної поліції зафіксували 1 055 432 адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Крім того, патрульні поліцейські винесли ще 1 730 364 постанови за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 49-річного водія автомобіля Mercedes. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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