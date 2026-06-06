  1. В Україні

Три роки після руйнування Каховської ГЕС: у МЗС заявили, що Росія має понести відповідальність

12:43, 6 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минуло три роки від дня підриву Каховської ГЕС, однак точна кількість жертв досі залишається невідомою, наголосили у МЗС України.
Три роки після руйнування Каховської ГЕС: у МЗС заявили, що Росія має понести відповідальність
фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Минуло три роки від дня руйнування російськими військами Каховської гідроелектростанції. З цієї нагоди Міністерство закордонних справ України заявило, що точна кількість загиблих і повний масштаб наслідків катастрофи досі залишаються невідомими. Водночас у відомстві наголосили, що Росія має бути притягнута до відповідальності за цей злочин.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Три роки тому Росія зруйнувала греблю Каховської ГЕС, що спричинило одну з найбільших техногенних екологічних катастроф в Європі за останні десятиліття. Були затоплені величезні території, знищено Каховське водосховище, а сотні тисяч людей залишилися без доступу до питної води. Цей злочин також поставив під загрозу стабільну роботу Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі», – зазначили у МЗС.

Також у відомстві звернули увагу, що найбільших руйнувань зазнала тимчасово окупована частина Херсонської області, через що встановити реальну кількість жертв і постраждалих наразі неможливо. За наявними оцінками, наслідків катастрофи зазнали щонайменше десятки тисяч людей.

«Росія має понести відповідальність за руйнування Каховської ГЕС та за всі злочини, скоєні під час війни проти України», – наголосили у МЗС. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
 
 
рф МЗС Україна Каховка війна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за побиття чоловіка поліцейськими, які були поза службою

ЄСПЛ визнав державу винною у справі про жорстоке побиття: поліція «поза службою» діяла як представники влади та не було ефективного розслідування.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Україна змінює правила перегляду судових рішень — тепер достатньо визнання порушення державою

Судові рішення пропонують переглядати не лише після рішень міжнародних судів, а й після визнання Україною порушення міжнародних зобов’язань.

Вирок ВАКС у справі Концерну РРТ: 7 років в'язниці та конфіскація за мільйонні розтрати

Незважаючи на закінчення строків давності за службове підроблення, фігуранти отримали тривалі терміни за розкрадання майна.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]