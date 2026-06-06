Три роки після руйнування Каховської ГЕС: у МЗС заявили, що Росія має понести відповідальність

Минуло три роки від дня підриву Каховської ГЕС, однак точна кількість жертв досі залишається невідомою, наголосили у МЗС України.

фото з відкритих джерел

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Минуло три роки від дня руйнування російськими військами Каховської гідроелектростанції. З цієї нагоди Міністерство закордонних справ України заявило, що точна кількість загиблих і повний масштаб наслідків катастрофи досі залишаються невідомими. Водночас у відомстві наголосили, що Росія має бути притягнута до відповідальності за цей злочин.

«Три роки тому Росія зруйнувала греблю Каховської ГЕС, що спричинило одну з найбільших техногенних екологічних катастроф в Європі за останні десятиліття. Були затоплені величезні території, знищено Каховське водосховище, а сотні тисяч людей залишилися без доступу до питної води. Цей злочин також поставив під загрозу стабільну роботу Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі», – зазначили у МЗС.

Також у відомстві звернули увагу, що найбільших руйнувань зазнала тимчасово окупована частина Херсонської області, через що встановити реальну кількість жертв і постраждалих наразі неможливо. За наявними оцінками, наслідків катастрофи зазнали щонайменше десятки тисяч людей.

«Росія має понести відповідальність за руйнування Каховської ГЕС та за всі злочини, скоєні під час війни проти України», – наголосили у МЗС.

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