Чи потрібно нове доручення адвокату після виділення матеріалів в окреме провадження: відповідь ВС

Виділення кримінального провадження не є підставою для усунення захисника — Верховний Суд

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Виділення в окреме кримінальне провадження матеріалів за підозрою обвинуваченого не свідчить про припинення повноважень захисника під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду, оскільки законодавець не визначив цієї обставини як такої, що унеможливлює участь адвоката у кримінальному провадженні, за наявності попередньо виданого доручення на представництво інтересів особи. Такий висновок зробила Перша судова палата ККС ВС у справі № 334/4071/23.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватою і засудили обвинувачену за ч. 2 ст. 111 КК.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджує, що доручення захиснику було видано Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги для захисту прав засудженої у кримінальному провадженні № 120220000000001125 та поширювалося саме на ту справу, а тому він не мав повноважень на представництво інтересів обвинуваченої в цьому кримінальному провадженні.

Позиція ККС

Залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Колегія суддів ККС вказала, що беручи до уваги положення КПК і Законів «Про безоплатну правничу допомогу» і «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», колегія суддів ККС вважає обґрунтованою позицію судів попередніх інстанцій про те, що виділення з матеріалів кримінального провадження в окреме провадження матеріалів за підозрою обвинуваченого не свідчить про припинення повноважень захисника під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду, оскільки законодавець не визначив цієї обставини як такої, що унеможливлює участь адвоката у кримінальному провадженні, за наявності попередньо виданого доручення на представництво інтересів особи.

З постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 02.04.2026 у справі № 334/4071/23 (провадження № 51-2756км25) можна ознайомитись за посиланням.

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