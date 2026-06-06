Нужно ли новое поручение адвокату после выделения материалов в отдельное производство: ответ Верховного Суда

Выделение уголовного производства не является основанием для отстранения защитника — Верховный Суд

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Выделение в отдельное уголовное производство материалов по подозрению обвиняемого не свидетельствует о прекращении полномочий защитника во время осуществления досудебного расследования и судебного разбирательства, поскольку законодатель не определил это обстоятельство как такое, которое делает невозможным участие адвоката в уголовном производстве при наличии ранее выданного поручения на представительство интересов лица. К такому выводу пришла Первая судебная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда по делу № 334/4071/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновной и осудили обвиняемую по ч. 2 ст. 111 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что поручение защитнику было выдано Центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для защиты прав осужденной в уголовном производстве № 120220000000001125 и распространялось именно на это дело, поэтому он не имел полномочий на представительство интересов обвиняемой в данном уголовном производстве.

Позиция КУС

Решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменений.

Коллегия судей КУС указала, что, принимая во внимание положения УПК и законов Украины «О бесплатной правовой помощи» и «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», считает обоснованной позицию судов предыдущих инстанций о том, что выделение из материалов уголовного производства в отдельное производство материалов по подозрению обвиняемого не свидетельствует о прекращении полномочий защитника во время осуществления досудебного расследования и судебного разбирательства, поскольку законодатель не определил это обстоятельство как такое, которое делает невозможным участие адвоката в уголовном производстве при наличии ранее выданного поручения на представительство интересов лица.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 02.04.2026 по делу № 334/4071/23 (производство № 51-2756км25) можно ознакомиться по ссылке.

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