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Кто такой карьерный советник и какие услуги он предоставляет соискателям работы

21:06, 6 июня 2026
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Карьерный советник помогает гражданам найти работу, сменить профессию, пройти обучение или определиться с дальнейшим карьерным развитием.
Кто такой карьерный советник и какие услуги он предоставляет соискателям работы
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Карьерные советники работают с гражданами, которые нуждаются в помощи по вопросам трудоустройства, профессионального развития или смены карьерного направления. Их работа заключается не только в подборе вакансий, но и в предоставлении консультаций относительно возможностей на рынке труда, обучения и развития профессиональных навыков.

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Во время работы с клиентами внимание уделяется оценке профессионального опыта человека, его навыков, пожеланий и возможностей для дальнейшего трудоустройства.

Какую роль выполняют карьерные советники?

Несмотря на доступность информации о вакансиях и работодателях в интернете, поиск работы нередко требует дополнительных консультаций. В частности, это касается вопросов смены профессии, переквалификации, оценки собственных компетенций или ознакомления с государственными программами поддержки занятости. Об этом информирует Государственный центр занятости.

Карьерные советники предоставляют информацию об актуальной ситуации на рынке труда, требованиях работодателей к кандидатам, возможностях профессионального обучения и особенностях трудоустройства для различных категорий граждан.

За консультацией могут обращаться лица, которые ищут работу, планируют сменить сферу деятельности, хотят пройти обучение или получить информацию о начале собственного дела.

Как происходит работа с клиентом?

Во время первой консультации специалист выясняет информацию об образовании, профессиональном опыте, навыках и карьерных ожиданиях человека. Это помогает определить возможные направления дальнейшего трудоустройства или профессионального развития.

После начала полномасштабной войны в Украине был расширен ряд государственных программ поддержки занятости. В настоящее время через Службу занятости доступны различные инструменты поддержки для ветеранов и ветеранок, внутренне перемещённых лиц, людей с инвалидностью, молодёжи, граждан в возрасте 50+ и других категорий населения.

Формат работы с карьерным советником зависит от потребностей конкретного человека. В одних случаях консультация сосредоточена на подборе вакансий, в других — на вопросах профессионального обучения, составления резюме, подготовки к собеседованию или определения дальнейших карьерных шагов.

Таким образом, карьерные советники выполняют консультативную функцию, помогая гражданам ориентироваться в возможностях рынка труда и государственных программах поддержки занятости.

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Украина трудовые отношения

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