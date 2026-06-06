Хто такий кар’єрний радник та які послуги він надає шукачам роботи

Кар’єрний радник допомагає громадянам знайти роботу, змінити професію, пройти навчання або визначитися з подальшим кар’єрним розвитком.

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Кар’єрні радники працюють із громадянами, які потребують допомоги у питаннях працевлаштування, професійного розвитку чи зміни кар’єрного напрямку. Їхня робота полягає не лише у підборі вакансій, а й у наданні консультацій щодо можливостей на ринку праці, навчання та розвитку професійних навичок.

Під час роботи з клієнтами увага приділяється оцінці професійного досвіду людини, її навичок, побажань та можливостей для подальшого працевлаштування.

Яку роль виконують кар’єрні радники?

Попри доступність інформації про вакансії та роботодавців в інтернеті, пошук роботи нерідко потребує додаткових консультацій. Зокрема, це стосується питань зміни професії, перекваліфікації, оцінки власних компетенцій або ознайомлення з державними програмами підтримки зайнятості. Про це інформує Державний центр зайнятості.

Кар’єрні радники надають інформацію про актуальну ситуацію на ринку праці, вимоги роботодавців до кандидатів, можливості професійного навчання та особливості працевлаштування для різних категорій громадян.

За консультацією можуть звертатися особи, які шукають роботу, планують змінити сферу діяльності, хочуть пройти навчання або отримати інформацію щодо започаткування власної справи.

Як відбувається робота з клієнтом?

Під час першої консультації фахівець з'ясовує інформацію про освіту, професійний досвід, навички та кар’єрні очікування людини. Це допомагає визначити можливі напрями подальшого працевлаштування або професійного розвитку.

Після початку повномасштабної війни в Україні було розширено низку державних програм підтримки зайнятості. Наразі через Службу зайнятості доступні різні інструменти підтримки для ветеранів і ветеранок, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, молоді, громадян віком 50+ та інших категорій населення.

Формат роботи з кар’єрним радником залежить від потреб конкретної людини. В одних випадках консультація зосереджується на підборі вакансій, в інших — на питаннях професійного навчання, складання резюме, підготовки до співбесіди або визначення подальших кар’єрних кроків.

Таким чином, кар’єрні радники виконують консультативну функцію, допомагаючи громадянам орієнтуватися в можливостях ринку праці та державних програмах підтримки зайнятості.

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