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Тротуар належить до громадських місць: позиція Верховного Суду у справі про хуліганство

07:36, 7 червня 2026
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Верховний Суд пояснив, чому бійка на тротуарі є хуліганством.
Тротуар належить до громадських місць: позиція Верховного Суду у справі про хуліганство
Фото: nerukhomi.ua
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Тротуар є частиною вулично-дорожньої мережі, вільною для необмеженого кола осіб, тобто громадським місцем у розумінні ст. 296 КК. Вчинення хуліганських дій на тротуарі, що прилягає до паркової зони, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та фізичним насильством стосовно потерпілих, підлягає кваліфікації за ст. 296 КК

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Обставини справи

За вироком суду трьох обвинувачених визнано винуватими в тому, що вони, перебуваючи в міському парку, нецензурно висловлювались у бік потерпілих та в подальшому нанесли їм у різні частини тіла удари руками, чим спричинили потерпілим легкі тілесні ушкодження.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватими і засудили обвинувачених за ч. 2 ст. 296 КК.

У касаційній скарзі захисник зазначає, що суд першої інстанції, з яким погодився й суд апеляційної інстанції, неправильно кваліфікував дії обвинувачених за ч. 2 ст. 296 КК, оскільки тротуар не є громадським місцем.

Позиція ККС

Залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Колегія суддів ККС вказала, що тротуар – це елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном.

Під час апеляційного розгляду суд апеляційної інстанції перевірив твердження захисника про те, що тротуар не є громадським місцем та слушно, на думку колегії суддів ККС, його відхилив, з огляду на те, що тротуар, як місце вчинення кримінального правопорушення, розмежовує собою і прилягає як до паркової зони, так і до проїзної частини.

Крім того, колегія суддів ККС відмічає, що тротуар – це частина вуличнодорожньої мережі, яка є вільною для необмеженого кола осіб і призначена для руху пішоходів, тобто є громадським місцем.

Відтак доводи касаційної скарги захисника про неправильну кваліфікацію дій обвинувачених за ч. 2 ст. 296 КК є безпідставними.

З постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 10.03.2026 у справі № 706/1201/18 (провадження № 51-3088км25) можна ознайомитись за посиланням.

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