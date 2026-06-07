Тротуар относится к общественным местам: позиция Верховного Суда по делу о хулиганстве

Верховный Суд объяснил, почему драка на тротуаре является хулиганством.

Фото: nerukhomi.ua

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Тротуар является частью улично-дорожной сети, свободной для неограниченного круга лиц, то есть общественным местом в понимании ст. 296 УК. Совершение хулиганских действий на тротуаре, прилегающем к парковой зоне, из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и физическим насилием в отношении потерпевших, подлежит квалификации по ст. 296 УК.

Обстоятельства дела

Согласно приговору суда трое обвиняемых были признаны виновными в том, что, находясь в городском парке, нецензурно высказывались в адрес потерпевших и впоследствии нанесли им удары руками по различным частям тела, причинив потерпевшим легкие телесные повреждения.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновными и осудили обвиняемых по ч. 2 ст. 296 УК.

В кассационной жалобе защитник указывал, что суд первой инстанции, с которым согласился и суд апелляционной инстанции, неправильно квалифицировал действия обвиняемых по ч. 2 ст. 296 УК, поскольку тротуар не является общественным местом.

Позиция КУС

Решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменений.

Коллегия судей КУС указала, что тротуар — это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, который прилегает к проезжей части либо отделен от нее газоном.

Во время апелляционного рассмотрения суд апелляционной инстанции проверил утверждение защитника о том, что тротуар не является общественным местом, и, по мнению коллегии судей КУС, обоснованно его отклонил, учитывая, что тротуар как место совершения уголовного правонарушения разграничивает и прилегает как к парковой зоне, так и к проезжей части.

Кроме того, коллегия судей КУС отметила, что тротуар является частью улично-дорожной сети, которая свободна для неограниченного круга лиц и предназначена для движения пешеходов, то есть является общественным местом.

Следовательно, доводы кассационной жалобы защитника о неправильной квалификации действий обвиняемых по ч. 2 ст. 296 УК являются необоснованными.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 10.03.2026 по делу № 706/1201/18 (производство № 51-3088км25) можно ознакомиться по ссылке.

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