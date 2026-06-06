После ДТП суд разрешил ребенку пользоваться арестованным электросамокатом из-за риска порчи аккумулятора

Лубенский горрайонный суд Полтавской области разрешил малолетнему потерпевшему пользоваться электросамокатом, находившимся под арестом как вещественное доказательство по делу о ДТП.

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Лубенский горрайонный суд Полтавской области рассмотрел ходатайство законного представителя малолетнего потерпевшего о частичной отмене ареста имущества в уголовном производстве по дорожно-транспортному происшествию, расследование которого осуществляется по части первой статьи 286 УК Украины.

Заявитель просил отменить арест электросамоката в части запрета пользования им, указывая, что необходимость в таком ограничении отпала.

Обстоятельства дела

В селе Солоница Лубенского района Полтавской области в прошлом году произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «АЗЛК 21412» и малолетнего, который передвигался на электросамокате «GIANT Х1». В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли электросамокат и поместили его в камеру хранения вещественных доказательств Лубенского районного отдела полиции.

Определением Лубенского горрайонного суда Полтавской области на электросамокат был наложен арест с оставлением его на хранении в камере вещественных доказательств.

Законный представитель потерпевшего обратилась в суд с ходатайством об отмене ареста в части запрета пользования электросамокатом. В обоснование ходатайства отмечалось, что с момента ДТП прошло почти десять месяцев, за это время электросамокат был осмотрен во время проведения следственных действий, а также исследован экспертами в рамках назначенных экспертиз с использованием необходимых средств измерения и фиксации, в частности фотосъемки.

Кроме того, заявитель подчеркивал, что длительное хранение электросамоката без подзарядки может привести к повреждению аккумуляторной батареи, поэтому дальнейший запрет пользования имуществом является нецелесообразным.

Решение суда

Суд установил, что досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, а электросамокат был изъят во время осмотра места происшествия и является вещественным доказательством по делу.

Суд обратил внимание, что согласно части первой статьи 174 УПК Украины подозреваемый, обвиняемый, их защитник или законный представитель, иной собственник или владелец имущества, которые не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества, имеют право заявить ходатайство о его полной или частичной отмене.

Также суд отметил, что арест имущества может быть отменен полностью или частично, если будет доказано, что в дальнейшем применении такой меры отпала необходимость либо арест был наложен необоснованно.

Оценив материалы производства и доводы заявителя, суд пришел к выводу, что в настоящее время отсутствуют препятствия для отмены ареста имущества в части запрета пользования электросамокатом «GIANT Х1».

В результате ходатайство законного представителя малолетнего потерпевшего было удовлетворено. Суд отменил арест, наложенный на электросамокат, в части запрета права пользования им.

Определение обжалованию не подлежит (дело № 539/3657/25).

Напомним, что в Украине резко возросло количество тяжелых детских травм, связанных с электросамокатами, велосипедами, мотоциклами и другим колесным транспортом.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что говорят суды о штрафах за езду на электросамокате без шлема.

Параллельно в Украине уже обсуждается системное законодательное урегулирование этой сферы. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15284 «Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине», который должен определить правовой статус электросамокатов, моноколёс, сегвеев, электровелосипедов и других подобных средств.

Ранее также поднимался вопрос введения системы технического контроля для электросамокатов по аналогии с автомобилями — через сертификацию при продаже или периодический техосмотр.

Среди потенциальных требований обсуждались проверка тормозов, шин, освещения, рамы и аккумулятора. Отдельно рассматривалась возможность установления минимального возраста для управления на уровне 14–16 лет, что должно согласовать правила использования электротранспорта с другими участниками дорожного движения.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, гиробордов и моноколес в украинских городах создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам транспорта.

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