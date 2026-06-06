ВС разграничил право на созыв собрания ООО и право на включение вопросов в повестку дня

Верховный Суд высказался относительно отсутствия у участника общества права на самостоятельный созыв общего собрания в случае невключения предложенных им вопросов в повестку дня.

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Право участника общества на самостоятельный созыв общего собрания в соответствии с частью 9 статьи 31 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» возникает исключительно в случае, если исполнительный орган вообще не выполнил требование о созыве общего собрания в установленный срок.

В случае невключения исполнительным органом в повестку дня одного из вопросов, предложенных участником, который инициировал созыв собрания, такой вопрос считается автоматически включенным в повестку дня согласно части 7 статьи 32 указанного Закона, однако право на самостоятельный созыв общего собрания у такого участника не возникает. К такому выводу пришел КХС ВС по делу № 910/4859/25.

Предметом рассмотрения КХС ВС стала кассационная жалоба ООО по делу по иску бывшего генерального директора общества к ООО. Истец требовал признать недействительным и отменить решение общего собрания участников общества, которым генеральный директор был уволен с должности; признать противоправным и отменить приказ заместителя директора ООО, которым истец был уволен с должности; восстановить истца в должности генерального директора общества и отменить в ЕГР сведения о новом руководителе ООО.

Исковые требования были обоснованы тем, что ООО нарушило требования законодательства и устава при созыве общего собрания участников общества и его проведении, поскольку уволило генерального директора общества во время его пребывания на больничном и нарушило процедуру досрочного увольнения.

Хозяйственный суд принял решение об отказе в удовлетворении иска.

Апелляционный хозяйственный суд своим постановлением отменил решение хозяйственного суда и принял новое решение, которым иск удовлетворил.

Постановление апелляционного хозяйственного суда было мотивировано тем, что генеральный директор ООО выполнил все необходимые и предусмотренные Законом Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и уставом действия, направленные на созыв общего собрания участников общества, и уведомил участника ООО, владеющего 51 % уставного капитала общества (далее — участник ООО), как инициатора, о дате, времени и месте проведения общего собрания в письме.

ОЦЕНКА СУДА

В аспекте установления надлежащего выполнения исполнительным органом общества требования участника о созыве общего собрания в случае невключения всех предложенных участником вопросов в повестку дня как правового основания для возникновения у участника ООО права на самостоятельный созыв общего собрания общества КХС ВС отметил следующее.

Частью 7 статьи 31 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» установлено, что наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня общего собрания участников лицом, требующим созыва такого собрания, исполнительный орган общества по собственной инициативе может включить в нее дополнительные вопросы.

В кассационной жалобе заявитель указывал, что поскольку генеральный директор, проигнорировав повестку дня, предложенную в требовании участника ООО, не включил в повестку дня вопрос об избрании членов коллегиального исполнительного органа ООО в составе генерального директора и заместителя генерального директора, это подтверждает факт несовершения лицом, занимавшим на тот момент должность генерального директора общества, всех надлежащих действий по созыву общего собрания по требованию участника общества, что, в свою очередь, предоставляло участнику ООО право самостоятельно созвать общее собрание участников общества.

Как констатировал КХС ВС, по содержанию статьи 31 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» право участника на самостоятельный созыв общего собрания возникает только в случае, если общество вообще не выполнило требование о созыве общего собрания в установленный данной нормой срок.

Вместе с тем, когда общество выполнило требование участника о созыве общего собрания, однако не включило в повестку дня один из вопросов, предложенных таким участником, право на самостоятельный созыв общего собрания у последнего не возникает, тогда как его соответствующие права на рассмотрение предложенного вопроса защищаются в порядке статьи 32 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Согласно частям 6, 7 статьи 32 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» исполнительный орган общества принимает решение о включении предложенных вопросов в повестку дня общего собрания участников. Любой участник имеет право вносить предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников. Предложения участника или участников общества, которые в совокупности владеют 5 и более процентами уставного капитала общества, подлежат обязательному включению в повестку дня общего собрания участников. Такой вопрос считается автоматически включенным в повестку дня общего собрания участников.

Следовательно, в случае ненадлежащего выполнения обществом обязанности по включению в повестку дня одного из вопросов, предложенных участником, направившим требование о созыве общего собрания, считается, что такой вопрос автоматически включен в повестку дня и, соответственно, может быть поставлен на голосование на созванном обществом общем собрании, однако при указанных обстоятельствах участник общества не приобретает самостоятельного права на созыв общего собрания на основании части 9 статьи 31 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Учитывая обстоятельства дела, КХС ВС согласился с выводами апелляционного хозяйственного суда о том, что в спорных правоотношениях у участника ООО не возникло права на самостоятельный созыв общего собрания согласно части 9 статьи 31 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

По результатам рассмотрения кассационной жалобы постановление апелляционного суда оставлено без изменений.

С полным текстом постановления КХС ВС от 01.04.2026 по делу № 910/4859/25 можно ознакомиться по ссылке.

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