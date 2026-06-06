Кому нужно повторно обращаться за субсидией на новый период
15:07, 6 июня 2026
Отдельным категориям граждан необходимо подать новое заявление и декларацию.
Фото: Getty Images
Пенсионный фонд Украины сообщил, что большинству получателей жилищные субсидии на следующий период (с 01.05.2026 по 30.04.2027) продлены автоматически.
В то же время обратиться за назначением субсидии необходимо, если:
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- члены домохозяйства оплачивают жилищно-коммунальные услуги за проживание в арендованном жилом помещении;
- домохозяйство претендует на назначение в 2026 году жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае изменения их места проживания).
Кроме того, с новым заявлением и декларацией обратиться за назначением жилищной субсидии можно, если изменился состав домохозяйства, перечень получаемых жилищно-коммунальных услуг и т. д.
Подать заявление и необходимые документы можно:
- в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
- через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад;
- отправить по почте на адрес Пенсионного фонда Украины;
- онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.