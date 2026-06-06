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Кому нужно повторно обращаться за субсидией на новый период

15:07, 6 июня 2026
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Отдельным категориям граждан необходимо подать новое заявление и декларацию.
Кому нужно повторно обращаться за субсидией на новый период
Фото: Getty Images
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что большинству получателей жилищные субсидии на следующий период (с 01.05.2026 по 30.04.2027) продлены автоматически.

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В то же время обратиться за назначением субсидии необходимо, если:

  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • члены домохозяйства оплачивают жилищно-коммунальные услуги за проживание в арендованном жилом помещении;
  • домохозяйство претендует на назначение в 2026 году жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае изменения их места проживания).

Кроме того, с новым заявлением и декларацией обратиться за назначением жилищной субсидии можно, если изменился состав домохозяйства, перечень получаемых жилищно-коммунальных услуг и т. д.

Подать заявление и необходимые документы можно:

  • в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад;
  • отправить по почте на адрес Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Пенсионный фонд субсидия

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