Кому нужно повторно обращаться за субсидией на новый период

Отдельным категориям граждан необходимо подать новое заявление и декларацию.

Фото: Getty Images

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Пенсионный фонд Украины сообщил, что большинству получателей жилищные субсидии на следующий период (с 01.05.2026 по 30.04.2027) продлены автоматически.

В то же время обратиться за назначением субсидии необходимо, если:

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

члены домохозяйства оплачивают жилищно-коммунальные услуги за проживание в арендованном жилом помещении;

домохозяйство претендует на назначение в 2026 году жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае изменения их места проживания).

Кроме того, с новым заявлением и декларацией обратиться за назначением жилищной субсидии можно, если изменился состав домохозяйства, перечень получаемых жилищно-коммунальных услуг и т. д.

Подать заявление и необходимые документы можно:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад;

отправить по почте на адрес Пенсионного фонда Украины;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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