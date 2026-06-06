Кому потрібно повторно звертатися за субсидією на новий період
15:07, 6 червня 2026
Окремим категоріям громадян необхідно подати нову заяву та декларацію.
Фото: Getty Images
Пенсійний фонд України повідомив, що більшості отримувачів житлові субсидії на наступний період (з 01.05.2026 по 30.04.2027) продовжено автоматично.
Водночас звернутися за призначенням субсидії потрібно, якщо:
- кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
- члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги за проживання в орендованому житловому приміщенні;
- домогосподарство претендує на призначення у 2026 році житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (у разі зміни їх місця проживання).
Крім того, з новою заявою та декларацією звернутися за призначенням житлової субсидії можна, якщо змінився склад домогосподарства, перелік отримуваних житлово-комунальних послуг тощо.
Подати заяву та необхідні документи можна:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;
- надіслати поштою на адресу Пенсійного фонду України;
- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
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