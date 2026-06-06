Замість мігрантів — повернення українців: у Кабміні озвучили пріоритет у подоланні кадрової кризи

Повернення українців з-за кордону має стати основним джерелом поповнення ринку праці, тоді як залучення іноземних працівників розглядається лише як додатковий інструмент, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Останнім часом в Україні активно обговорюють проблему дефіциту кадрів та можливість залучення іноземних працівників до вітчизняного ринку праці. На тлі цих дискусій петиція №41/009825-26еп із закликом розробити державну стратегію захисту національного ринку праці, яка передбачає пріоритетне працевлаштування та бронювання громадян України, а також залучення представників української діаспори замість трудових мігрантів з інших країн, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У відповіді на петицію прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що наслідки повномасштабної війни суттєво вплинули на ситуацію на ринку праці. За її словами, через російську агресію країна зіткнулася з масштабним переміщенням населення, втратою робочих місць, руйнуванням бізнес-інфраструктури та зміною економічної активності між регіонами.

Глава уряду наголосила, що першочерговим завданням держави є повернення до економічної активності громадян, які перебувають в Україні або можуть повернутися з-за кордону. Для цього необхідно розширювати можливості працевлаштування для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та громадян старшого віку, забезпечуючи їм доступ до програм перекваліфікації, професійної орієнтації та адаптованих робочих місць.

Водночас, як підкреслила Свириденко, залучення іноземної робочої сили уряд розглядає лише як додатковий механізм для подолання кадрового дефіциту, а не як основний напрям державної політики.

Також прем’єрка повідомила, що Кабінет Міністрів підтримує ідею повернення українців з-за кордону для участі у відбудові держави. При цьому питання бронювання таких громадян має вирішуватися відповідно до вимог чинного законодавства.

Крім того, уряд працює над довгостроковою стратегією «Економіка майбутнього», розрахованою на 15 років. Документ покликаний створити умови для залучення інвестицій, прискорення економічного розвитку, підвищення рівня доходів населення та стимулювання повернення українців, які були змушені виїхати за кордон через війну.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заявили, що повернення українців з-за кордону є ключовою умовою подолання кадрового дефіциту та повоєнного відновлення економіки, тоді як залучення трудових мігрантів не може повністю замінити повернення громадян до України.

Тим часом у Раді заявили про проблеми контролю нелегальної міграції та видачі дозволів на роботу.

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні на фоні нестачі працівників та зростання кількості іноземців, які працевлаштовуються в країні, з’явилася петиція з пропозицією посилити пріоритет громадян України на ринку праці та переглянути підходи до трудової міграції.

Також пропонується запровадити обов’язкові інтеграційні стандарти, жорсткіші правила відбору та контроль за міграційною політикою.

Нагадаємо, в Україні змінився підхід до оплати імміграційних послуг для іноземців та осіб без громадянства.

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