Жорсткий відбір, публічні звіти та депортація за порушення – українці зареєстрували петицію про посилення вимог до трудових мігрантів

Автори пропонують запровадити обов’язкові інтеграційні стандарти, жорсткіші правила відбору та контроль за міграційною політикою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Електронна петиція із закликом щодо запровадження обов’язкових інтеграційних стандартів для трудових мігрантів та посилення контролю за міграційною політикою з’явилася на сайті Кабінет Міністрів України 14 травня.

У тексті петиції зазначається, що в останні роки Україна активно залучає трудових мігрантів із країн із відмінними культурними, правовими та соціальними нормами. Автори документа посилаються на досвід країн ЄС, зокрема Франції, Німеччини та Швеції, і стверджують, що відсутність чітких інтеграційних вимог може призводити до соціальних проблем, серед яких називають зростання злочинності, появу паралельних правових систем та порушення прав жінок.

У петиції також наведено дані, що у 2024 році в Україні було видано близько 6 100 дозволів на роботу для мігрантів, а у 2025 році — вже 9 600. Автори заявляють про зростання цієї кількості та відсутність публічного обговорення відповідних рішень. Окремо згадується заява керівника Офісу Президента Кирила Буданова від 9 квітня 2026 року щодо доручення МЗС та СБУ переглянути перелік країн міграційного ризику.

У документі стверджується, що в умовах війни питання культурної та національної єдності є складовою національної безпеки.

Автори петиції пропонують низку вимог, зокрема:

Обов'язкове підписання декларації про дотримання Конституції України, українського законодавства та базових цінностей — рівність статей, повага до місцевої культури та законів — як умови отримання дозволу на роботу. Запровадження обов'язкових інтеграційних курсів з української мови, права та культури до початку роботи в Україні. Прозорі і жорсткі критерії відбору трудових мігрантів з урахуванням рівня інтеграційного ризику. Не скорочувати список країн міграційного ризику без публічного обговорення з громадянами. Механізм депортації у разі порушення задекларованих зобов'язань або українського законодавства. Публічна звітність щодо кількості, походження та статусу трудових мігрантів в Україні. Заборона створення етнічних анклавів — компактного ізольованого проживання мігрантів окремо від українського суспільства. Жорсткіші вимоги до натуралізації — мінімальний термін легального проживання не менше 7 років, підтверджений рівень володіння українською мовою, відсутність будь-яких правопорушень, реальна перевірка засвоєння українських цінностей та правових норм. Будь-які зміни міграційної політики та умов отримання громадянства мають прийматись виключно після публічних слухань за участі громадян України.

У документі наголошується, що йдеться не про дискримінацію, а про захист національних інтересів, збереження ідентичності та забезпечення поваги до законів і цінностей України.

До завершення збору підписів залишилося 92 дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.