Жорсткий відбір, публічні звіти та депортація за порушення – українці зареєстрували петицію про посилення вимог до трудових мігрантів
Електронна петиція із закликом щодо запровадження обов’язкових інтеграційних стандартів для трудових мігрантів та посилення контролю за міграційною політикою з’явилася на сайті Кабінет Міністрів України 14 травня.
У тексті петиції зазначається, що в останні роки Україна активно залучає трудових мігрантів із країн із відмінними культурними, правовими та соціальними нормами. Автори документа посилаються на досвід країн ЄС, зокрема Франції, Німеччини та Швеції, і стверджують, що відсутність чітких інтеграційних вимог може призводити до соціальних проблем, серед яких називають зростання злочинності, появу паралельних правових систем та порушення прав жінок.
У петиції також наведено дані, що у 2024 році в Україні було видано близько 6 100 дозволів на роботу для мігрантів, а у 2025 році — вже 9 600. Автори заявляють про зростання цієї кількості та відсутність публічного обговорення відповідних рішень. Окремо згадується заява керівника Офісу Президента Кирила Буданова від 9 квітня 2026 року щодо доручення МЗС та СБУ переглянути перелік країн міграційного ризику.
У документі стверджується, що в умовах війни питання культурної та національної єдності є складовою національної безпеки.
Автори петиції пропонують низку вимог, зокрема:
- Обов'язкове підписання декларації про дотримання Конституції України, українського законодавства та базових цінностей — рівність статей, повага до місцевої культури та законів — як умови отримання дозволу на роботу.
- Запровадження обов'язкових інтеграційних курсів з української мови, права та культури до початку роботи в Україні.
- Прозорі і жорсткі критерії відбору трудових мігрантів з урахуванням рівня інтеграційного ризику. Не скорочувати список країн міграційного ризику без публічного обговорення з громадянами.
- Механізм депортації у разі порушення задекларованих зобов'язань або українського законодавства.
- Публічна звітність щодо кількості, походження та статусу трудових мігрантів в Україні.
- Заборона створення етнічних анклавів — компактного ізольованого проживання мігрантів окремо від українського суспільства.
- Жорсткіші вимоги до натуралізації — мінімальний термін легального проживання не менше 7 років, підтверджений рівень володіння українською мовою, відсутність будь-яких правопорушень, реальна перевірка засвоєння українських цінностей та правових норм.
- Будь-які зміни міграційної політики та умов отримання громадянства мають прийматись виключно після публічних слухань за участі громадян України.
У документі наголошується, що йдеться не про дискримінацію, а про захист національних інтересів, збереження ідентичності та забезпечення поваги до законів і цінностей України.
До завершення збору підписів залишилося 92 дні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.