Жесткий отбор, публичные отчеты и депортация за нарушения – украинцы зарегистрировали петицию об ужесточении требований к трудовым мигрантам

Авторы предлагают ввести обязательные интеграционные стандарты, более жесткие правила отбора и контроль за миграционной политикой.

Электронная петиция с призывом о введении обязательных интеграционных стандартов для трудовых мигрантов и усилении контроля за миграционной политикой появилась на сайте Кабинета Министров Украины 14 мая.

В тексте петиции отмечается, что в последние годы Украина активно привлекает трудовых мигрантов из стран с отличными культурными, правовыми и социальными нормами. Авторы документа ссылаются на опыт стран ЕС, в частности Франции, Германии и Швеции, и утверждают, что отсутствие четких интеграционных требований может приводить к социальным проблемам, среди которых называют рост преступности, появление параллельных правовых систем и нарушение прав женщин.

В петиции также приведены данные, что в 2024 году в Украине было выдано около 6 100 разрешений на работу для мигрантов, а в 2025 году — уже 9 600. Авторы заявляют о росте этого числа и отсутствии публичного обсуждения соответствующих решений. Отдельно упоминается заявление руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова от 9 апреля 2026 года о поручении МИД и СБУ пересмотреть перечень стран миграционного риска.

В документе утверждается, что в условиях войны вопрос культурного и национального единства является составной частью национальной безопасности.

Авторы петиции выдвигают ряд требований, в частности:

Обязательное подписание декларации о соблюдении Конституции Украины, украинского законодательства и базовых ценностей — равенство полов, уважение к местной культуре и законам — в качестве условия получения разрешения на работу. Введение обязательных интеграционных курсов по украинскому языку, праву и культуре до начала работы в Украине. Прозрачные и жесткие критерии отбора трудовых мигрантов с учетом уровня интеграционного риска. Не сокращать список стран миграционного риска без публичного обсуждения с гражданами. Механизм депортации в случае нарушения заявленных обязательств или украинского законодательства. Публичная отчетность о количестве, происхождении и статусе трудовых мигрантов в Украине. Запрет на создание этнических анклавов — компактного изолированного проживания мигрантов отдельно от украинского общества. Более жесткие требования к натурализации — минимальный срок легального проживания не менее 7 лет, подтвержденный уровень владения украинским языком, отсутствие каких-либо правонарушений, реальная проверка усвоения украинских ценностей и правовых норм. Любые изменения миграционной политики и условий получения гражданства должны приниматься исключительно после публичных слушаний с участием граждан Украины.

В документе подчеркивается, что речь идет не о дискриминации, а о защите национальных интересов, сохранении идентичности и обеспечении уважения к законам и ценностям Украины.

До завершения сбора подписей осталось 92 дня.

