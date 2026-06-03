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Для семейных врачей могут ввести KPI и доплаты за профилактические осмотры пациентов

17:48, 3 июня 2026
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В Украине предлагается развивать на базе больниц современные реабилитационные центры для психологического и физического восстановления военнослужащих, а также внедрить KPI для семейных врачей с дополнительным стимулированием за высокий уровень прохождения пациентами профилактических осмотров.
Для семейных врачей могут ввести KPI и доплаты за профилактические осмотры пациентов
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В Украине необходимо адаптировать сеть медицинских учреждений к современным демографическим реалиям, внедрить KPI для семейных врачей и повысить эффективность управления больницами. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования во время открытия Барселонского курса ВОЗ по политике финансирования здравоохранения.

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В комитете отметили, что медицинская реформа во время пандемии COVID-19 и полномасштабной войны подтвердила свою эффективность. В настоящее время продолжается работа над точечными изменениями, которые должны улучшить качество предоставления медицинских услуг пациентам.

Также в комитете подчеркнули, что в 2026 году финансирование сферы здравоохранения увеличено на 38 млрд грн по сравнению с 2025 годом. В то же время, по их мнению, эти средства можно и нужно использовать более эффективно.

Одним из направлений названа адаптация медицинской системы к реальным потребностям населения. В комитете обратили внимание, что унаследованная с советских времён сеть здравоохранения была рассчитана почти на 50 млн граждан, тогда как сейчас миллионы украинцев находятся за границей, а страна сталкивается с демографическими вызовами. В связи с этим предлагается усиливать возможности больниц путём создания на их базе реабилитационных центров и отделений паллиативной помощи.

Ещё одним стратегическим направлением назвали внедрение KPI для семейных врачей. В частности, предлагается дополнительно стимулировать медиков, среди пациентов которых высокий процент прохождения профилактических осмотров людьми из групп риска. Ожидается, что это будет способствовать усилению профилактической работы на первичном звене и снижению нагрузки на специализированную медицинскую помощь.

Кроме того, в комитете считают необходимым повысить эффективность работы руководства медицинских учреждений. В частности, генеральным директорам больниц рекомендуют отказываться от устаревших подходов к финансированию по количеству койко-мест и активнее использовать современные инструменты управления, в том числе закупки через Prozorro Market.

Соответствующие вопросы обсудили во время панельной дискуссии «Реформа финансирования здравоохранения в Украине: уроки прошлого и путь к универсальному охвату и евроинтеграции», которая состоялась в рамках Барселонского курса ВОЗ по политике финансирования здравоохранения.

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Верховная Рада Украины Украина больница

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