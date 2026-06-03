Для сімейних лікарів можуть запровадити KPI та доплати за профілактичні огляди пацієнтів

В Україні пропонують розвивати на базі лікарень сучасні реабілітаційні центри для психологічного та фізичного відновлення військовослужбовців, а також запровадити KPI для сімейних лікарів із додатковим стимулюванням за високий рівень проходження пацієнтами профілактичних оглядів.

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В Україні необхідно адаптувати мережу медичних закладів до сучасних демографічних реалій, запровадити KPI для сімейних лікарів та підвищити ефективність управління лікарнями. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування під час відкриття Барселонського курсу ВООЗ з політики фінансування охорони здоров’я.

У комітеті зазначили, що медична реформа під час пандемії COVID-19 та повномасштабної війни підтвердила свою ефективність. Наразі триває робота над точковими змінами, які мають покращити якість надання медичних послуг пацієнтам.

Також у комітеті наголосили, що у 2026 році фінансування сфери охорони здоров’я збільшено на 38 млрд грн порівняно з 2025 роком. Водночас, на їхню думку, ці кошти можна і потрібно використовувати більш ефективно.

Одним із напрямів названо адаптацію медичної системи до реальних потреб населення. У комітеті звернули увагу, що успадкована від радянських часів мережа охорони здоров’я була розрахована майже на 50 млн громадян, тоді як нині мільйони українців перебувають за кордоном, а країна стикається з демографічними викликами. У зв’язку з цим пропонується посилювати спроможність лікарень шляхом створення на їхній базі реабілітаційних центрів та відділень паліативної допомоги.

Ще одним стратегічним напрямом назвали запровадження KPI для сімейних лікарів. Зокрема, пропонується додатково стимулювати медиків, серед пацієнтів яких високий відсоток проходження профілактичних оглядів людьми з груп ризику. Очікується, що це сприятиме посиленню профілактичної роботи на первинній ланці та зменшенню навантаження на спеціалізовану медичну допомогу.

Крім того, у комітеті вважають необхідним підвищити ефективність роботи керівництва медичних закладів. Зокрема, генеральним директорам лікарень рекомендують відмовлятися від застарілих підходів до фінансування за ліжко-місця та активніше використовувати сучасні інструменти управління, у тому числі закупівлі через Prozorro Market.

Відповідні питання обговорили під час панельної дискусії «Реформа фінансування охорони здоров'я в Україні: уроки минулого та шлях до універсального охоплення і євроінтеграції», яка відбулася в межах Барселонського курсу ВООЗ з політики фінансування охорони здоров’я.

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