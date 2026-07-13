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В Одеському драмтеатрі склали п'ять адмінпротоколів через порушення мовного законодавства

21:56, 13 липня 2026
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Підставою стала скарга, подана після скасування студентської постановки п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло».
В Одеському драмтеатрі склали п'ять адмінпротоколів через порушення мовного законодавства
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Після скарги, поданої на тлі скасування студентської вистави «Мина Мазайло», представниця мовного омбудсмена провела перевірку в Одеському обласному академічному драматичному театрі. За її результатами склали п'ять адмінпротоколів, а частину матеріалів направили до СБУ. Про це повідомили у уповноваженого із захисту державної мови.

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Перевірку розпочали після скарги, поданої на тлі суспільного резонансу через скасування студентської постановки п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло». До звернення додали аудіозаписи засідання художньої ради театру та зустрічей із керівництвом, на яких, за даними представниці уповноваженого, зафіксували використання недержавної мови.

За даними уповноваженого, члени художньої ради пояснили, що спілкувалися російською мовою на прохання заявника. Водночас він це заперечив.

За результатами перевірки представниця уповноваженої із захисту державної мови Анна Неруш склала п'ять адміністративних протоколів: один — щодо виконувачки обов'язків директора — художнього керівника театру за невиконання законних вимог уповноваженого із захисту державної мови, ще чотири — щодо членів художньої ради за порушення вимог статті 12 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Санкції статтей передбачають штрафи для посадових осіб штрафи від 1700 до 3400 грн.

Під час перевірки також виявили висловлювання, які можуть потребувати окремої правової оцінки. Через це уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська передала матеріали до СБУ. Там мають перевірити, чи містять вони ознаки правопорушення за статтею 161 Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Також у повідомленні зазначили, що під час перевірки уповноважена двічі зверталася до театру із запитом надати пояснення та матеріали, необхідні для проведення державного контролю. Однак заклад відмовився їх надати.

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Одеса

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