Україна отримає ліцензії на виробництво французьких ракет ППО та купить 16 винищувачів Rafale, — Макрон

Перші французькі літаки мають почати польоти в Україні у 2028–2029 роках.

Фото: president.gov.ua

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Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що його країна ухвалила рішення про ліцензійне виробництво для України ракет Aster, які використовуються у системах ППО SAMP/T. Про це він сказав на пресконференції за результатами засіданні Коаліції охочих 13 липня.

«Президент Трамп уже оголосив про рішення дозволити виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Ми, зі свого боку, ухвалили рішення про ліцензійне виробництво ракет Aster, які використовуються у системах SAMP/T, що Франція розробляє спільно з Італією. Кілька інших держав також ухвалили аналогічні рішення щодо передачі ліцензій», — сказав Макрон.

Також він повідомив, що Україна купить 16 винищувачів Rafale. Перші французькі літаки мають почати польоти в Україні у 2028–2029 роках.

За його словами, підготовка пілотів почнеться найближчими місяцями.

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