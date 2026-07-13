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Важив лише 2,8 кг у шість місяців: суд виніс вирок матері за неналежний догляд за немовлям

21:13, 13 липня 2026
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Суд визнав 25-річну жінку винною у злісному невиконанні обов'язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та призначив їй 2 роки 6 місяців позбавлення волі.
Важив лише 2,8 кг у шість місяців: суд виніс вирок матері за неналежний догляд за немовлям
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25-річну жительку Хмельницького району засудили до 2 років 6 місяців позбавлення волі за злісне невиконання обов'язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Після проголошення вироку жінку взяли під варту в залі суду.

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У суді прокурори довели, що після народження сина у серпні 2024 року жінка не забезпечувала належного догляду за немовлям, не надавала йому повноцінного харчування та не забезпечувала необхідної медичної допомоги. Незважаючи на рекомендації лікарів, вона не лікувала дитину та не контролювала стан її здоров'я.

У січні 2025 року шестимісячного хлопчика у критичному стані госпіталізували до реанімаційного відділення. За висновком судової експертизи, внаслідок тривалого недоїдання дитина перебувала у стані крайнього виснаження, що становив безпосередню загрозу для життя.

Без своєчасної медичної допомоги хлопчик міг померти. При цьому замість орієнтовно 6,7 кг, що є нормою для шестимісячної дитини, його вага становила лише 2,8 кг — майже стільки ж, скільки при народженні.

Під час судового розгляду також встановлено, що засуджена мала можливість належним чином утримувати дитину. Вона отримувала державну соціальну допомогу та гуманітарну підтримку, зокрема дитяче харчування, однак, за даними обвинувачення, використовувала кошти на власні потреби.

Крім того, жінка раніше вже притягувалася до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов'язків.

Наразі її позбавлено батьківських прав. Після проходження лікування дитину перевели до дитячого закладу, де вона перебуває зараз.

Водночас у прокуратурі повідомили, що не погоджуються з призначеним покаранням та готують апеляційну скаргу. Сторона обвинувачення наполягатиме на призначенні максимального покарання, передбаченого санкцією статті 166 КК України, — п'яти років позбавлення волі.

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