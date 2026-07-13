Весил всего 2,8 кг в шесть месяцев: суд вынес приговор матери за ненадлежащий уход за младенцем

Суд признал 25-летнюю женщину виновной в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, и назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы.

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25-летнюю жительницу Хмельницкого района приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия. После оглашения приговора женщину взяли под стражу в зале суда.

В суде прокуроры доказали, что после рождения сына в августе 2024 года женщина не обеспечивала надлежащий уход за младенцем, не предоставляла ему полноценного питания и не обеспечивала необходимую медицинскую помощь. Несмотря на рекомендации врачей, она не лечила ребенка и не следила за состоянием его здоровья.

В январе 2025 года шестимесячного мальчика в критическом состоянии госпитализировали в отделение реанимации. Согласно заключению судебной экспертизы, вследствие длительного недоедания ребенок находился в состоянии крайнего истощения, представлявшего непосредственную угрозу для жизни.

Без своевременной медицинской помощи мальчик мог умереть. При этом вместо примерно 6,7 кг, что является нормой для шестимесячного ребенка, он весил всего 2,8 кг — почти столько же, сколько при рождении.

В ходе судебного разбирательства также установлено, что осужденная имела возможность надлежащим образом содержать ребенка. Она получала государственную социальную помощь и гуманитарную поддержку, в том числе детское питание, однако, по данным обвинения, тратила средства на собственные нужды.

Кроме того, ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей.

В настоящее время она лишена родительских прав. После прохождения лечения ребенка перевели в детское учреждение, где он находится сейчас.

Вместе с тем в прокуратуре сообщили, что не согласны с назначенным наказанием и готовят апелляционную жалобу. Сторона обвинения будет настаивать на назначении максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи 166 Уголовного кодекса Украины, — пяти лет лишения свободы.

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