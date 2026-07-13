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Контактные данные Голосеевского районного суда города Киева: куда звонить

21:00, 13 июля 2026
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Контактные номера телефонов и электронные ящики для связи с аппаратом Голосеевского районного суда города Киева.
Контактные данные Голосеевского районного суда города Киева: куда звонить
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Голосеевский районный суд города Киева обнародовал актуальные контактные данные суда, в частности телефоны канцелярий и адрес для обращений граждан.

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Электронные обращения в суд можно направлять на официальный электронный адрес: [email protected] или через личный кабинет в подсистеме «Электронный суд» ЕГСИТС.

Контактные данные аппарата Голосеевского районного суда города Киева, расположенного в здании на улице Выставочной, 14А:

Ольшевская Ирина Александровна
Кабинет 12
Телефон +38(044) 290-31-56
Электронный адрес [email protected]

Коваль Виктория Александровна
Кабинет 13
Электронный адрес [email protected].

Кирильчук Инна Альвиановна
Кабинет 14
Телефон +38(050) 553-52-52
Электронный адрес [email protected].

Митрофанова Алеся Алексеевна
Кабинет № 15
Электронный адрес: [email protected]

Бондаренко Галина Викторовна
Кабинет № 16
Телефон: +38(044) 290-31-68
Электронный адрес: [email protected]

Первушина Елена Сергеевна
Кабинет № 20
Телефон: +38(044) 290-31-57
Электронный адрес: [email protected]

Плахотнюк Екатерина Григорьевна
Кабинет № 22
Электронный адрес: [email protected]

Вдовиченко Ольга Александровна
Кабинет № 23
Телефон: +38(093) 010-59-87
Электронный адрес: [email protected]

Данилова Татьяна Николаевна
Кабинет № 24
Электронный адрес: [email protected]

Кордукoва Жанна Ивановна
Кабинет № 26
Телефон: +38(044) 299-29-41
Электронный адрес: [email protected]

Бойко Александр Васильевич
Кабинет № 27
Телефон: +38(044) 299-29-50
Электронный адрес: [email protected]

Хоменко Виктория Сергеевна
Кабинет № 31
Электронный адрес: [email protected]

Дмитрук Наталья Юрьевна
Кабинет № 32
Телефон: +38(044) 299-29-49
Электронный адрес: [email protected]

Есауленко Марина Владимировна
Кабинет № 33
Телефон: +38(044) 290-31-62
Электронный адрес: [email protected]

Машкевич Екатерина Владимировна
Кабинет № 34
Телефон: +38(044) 290-31-71
Электронный адрес: [email protected]

Токман Юрий Федорович
Кабинет № 36
Электронный адрес: [email protected]

Бушеленко Оксана Валерьевна
Кабинет № 37
Телефон: +38(093) 299-91-02
Электронный адрес: [email protected]

Контактные данные аппарата Голосеевского районного суда города Киева, расположенного на улице Выставочной, 3А:

Кокошко Олег Болеславович
Кабинет № 1
Телефон: +38(096) 445-21-23
Электронный адрес: [email protected]

Чекулаев Сергей Александрович
Кабинет № 2
Телефон: +38(044) 290-31-53
Электронный адрес: [email protected]

Гаврищук Андрей Владимирович
Кабинет № 3
Электронный адрес: [email protected]

Мазур Юрий Юрьевич
Кабинет № 5
Телефон: +38(068) 459-15-65
Электронный адрес: [email protected].

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