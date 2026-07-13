Контактные данные Голосеевского районного суда города Киева: куда звонить

Контактные номера телефонов и электронные ящики для связи с аппаратом Голосеевского районного суда города Киева.

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Голосеевский районный суд города Киева обнародовал актуальные контактные данные суда, в частности телефоны канцелярий и адрес для обращений граждан.

Электронные обращения в суд можно направлять на официальный электронный адрес: [email protected] или через личный кабинет в подсистеме «Электронный суд» ЕГСИТС.

Контактные данные аппарата Голосеевского районного суда города Киева, расположенного в здании на улице Выставочной, 14А:

Ольшевская Ирина Александровна

Кабинет 12

Телефон +38(044) 290-31-56

Электронный адрес [email protected]

Коваль Виктория Александровна

Кабинет 13

Электронный адрес [email protected].

Кирильчук Инна Альвиановна

Кабинет 14

Телефон +38(050) 553-52-52

Электронный адрес [email protected].

Митрофанова Алеся Алексеевна

Кабинет № 15

Электронный адрес: [email protected]

Бондаренко Галина Викторовна

Кабинет № 16

Телефон: +38(044) 290-31-68

Электронный адрес: [email protected]

Первушина Елена Сергеевна

Кабинет № 20

Телефон: +38(044) 290-31-57

Электронный адрес: [email protected]

Плахотнюк Екатерина Григорьевна

Кабинет № 22

Электронный адрес: [email protected]

Вдовиченко Ольга Александровна

Кабинет № 23

Телефон: +38(093) 010-59-87

Электронный адрес: [email protected]

Данилова Татьяна Николаевна

Кабинет № 24

Электронный адрес: [email protected]

Кордукoва Жанна Ивановна

Кабинет № 26

Телефон: +38(044) 299-29-41

Электронный адрес: [email protected]

Бойко Александр Васильевич

Кабинет № 27

Телефон: +38(044) 299-29-50

Электронный адрес: [email protected]

Хоменко Виктория Сергеевна

Кабинет № 31

Электронный адрес: [email protected]

Дмитрук Наталья Юрьевна

Кабинет № 32

Телефон: +38(044) 299-29-49

Электронный адрес: [email protected]

Есауленко Марина Владимировна

Кабинет № 33

Телефон: +38(044) 290-31-62

Электронный адрес: [email protected]

Машкевич Екатерина Владимировна

Кабинет № 34

Телефон: +38(044) 290-31-71

Электронный адрес: [email protected]

Токман Юрий Федорович

Кабинет № 36

Электронный адрес: [email protected]

Бушеленко Оксана Валерьевна

Кабинет № 37

Телефон: +38(093) 299-91-02

Электронный адрес: [email protected]

Контактные данные аппарата Голосеевского районного суда города Киева, расположенного на улице Выставочной, 3А:

Кокошко Олег Болеславович

Кабинет № 1

Телефон: +38(096) 445-21-23

Электронный адрес: [email protected]

Чекулаев Сергей Александрович

Кабинет № 2

Телефон: +38(044) 290-31-53

Электронный адрес: [email protected]

Гаврищук Андрей Владимирович

Кабинет № 3

Электронный адрес: [email protected]

Мазур Юрий Юрьевич

Кабинет № 5

Телефон: +38(068) 459-15-65

Электронный адрес: [email protected].

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