Листоноша вкрав понад тисячу посилок і ліки пенсіонерів, але отримав один день в’язниці

Колишнього листоношу засудили до одного дня ув’язнення у справі про викрадення посилок і рецептурних ліків.

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У США колишнього працівника поштової служби засудили за викрадення посилок та рецептурних препаратів на його поштовому маршруті. Під час розслідування у його автомобілі виявили понад тисячу недоставлених поштових відправлень, пише Masslive.

53-річного жителя міста Сомервілл Майкла Вернона заарештували у вересні 2025 року. У грудні він визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у викраденні поштових відправлень посадовою особою поштової служби.

Суддя призначив йому покарання у вигляді вже відбутого строку ув’язнення, який становив один день, а також один рік умовного звільнення під наглядом.

У 2024 році слідчі виявили у особистому автомобілі Вернона понад 1 000 недоставлених поштових відправлень.

Серед знайдених посилок були 17 флаконів із ліками, виписаними для 10 різних клієнтів на його поштовому маршруті у місті Волтем.

За даними прокуратури, більшість постраждалих були людьми похилого віку.

Серед викрадених препаратів були ліки для лікування нервового болю, епілептичних нападів, діабету, підвищеного артеріального тиску, збільшення передміхурової залози, депресії, тривожних розладів та синдрому дефіциту уваги й гіперактивності (СДУГ).

Згідно з американським законодавством, обвинувачення, висунуте Вернону, передбачало максимальне покарання у вигляді до п’яти років позбавлення волі.

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