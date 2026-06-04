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Почтальон украл более тысячи посылок и лекарства пенсионеров, но получил один день тюрьмы

07:18, 4 июня 2026
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Бывшего почтальона осудили к одному дню лишения свободы по делу о краже посылок и рецептурных лекарств.
Почтальон украл более тысячи посылок и лекарства пенсионеров, но получил один день тюрьмы
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В США бывшего сотрудника почтовой службы осудили за кражу посылок и рецептурных препаратов на его почтовом маршруте. Во время расследования в его автомобиле обнаружили более тысячи недоставленных почтовых отправлений, пишет MassLive.

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53-летний житель города Сомервилл Майкл Вернон был арестован в сентябре 2025 года. В декабре он признал себя виновным по одному пункту обвинения в хищении почтовых отправлений должностным лицом почтовой службы.

Судья назначил ему наказание в виде уже отбытого срока заключения, который составил один день, а также один год условного освобождения под надзором.

В 2024 году следователи обнаружили в личном автомобиле Вернона более 1 000 недоставленных почтовых отправлений.

Среди найденных посылок были 17 флаконов с лекарствами, выписанными для 10 различных клиентов на его почтовом маршруте в городе Уолтем.

По данным прокуратуры, большинство пострадавших были людьми пожилого возраста.

Среди похищенных препаратов были лекарства для лечения нервной боли, эпилептических приступов, диабета, повышенного артериального давления, увеличения предстательной железы, депрессии, тревожных расстройств и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Согласно американскому законодательству, обвинение, предъявленное Вернону, предусматривало максимальное наказание в виде до пяти лет лишения свободы.

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США похищение

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