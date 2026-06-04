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Палатки посреди метро в Киеве: как правила регулируют подземный комфорт во время тревоги

08:40, 4 июня 2026
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Во время воздушных тревог в метро возникает проблема эффективного использования ограниченного пространства для большого количества людей.
Палатки посреди метро в Киеве: как правила регулируют подземный комфорт во время тревоги
Фото: Новости.LIVE
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В условиях военного положения метрополитен в Украине используется не только как транспорт, но и как укрытие во время воздушных тревог. Однако пребывание людей в метро во время ракетных атак нередко становится причиной споров. Так, на днях в сети среди украинцев вызвало возмущение практика, когда люди во время воздушных тревог приносят в метро матрасы и туристические палатки, которые занимают значительную площадь, что, в свою очередь, уменьшает количество мест для размещения других людей в метро.

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В то же время вопрос использования матрасов и палаток в метро лишь обостряется. По официальным данным, в Украине около 62 тысяч объектов гражданской защиты, которые могут одновременно вмещать лишь половину населения страны.

Поэтому подобная практика с палатками в метро создает риски, так как некоторым людям просто может не хватить места в случае угрозы.

Действительно ли в метро можно с матрасом и палаткой

В украинском законодательстве отсутствует прямая норма, которая отдельно разрешала бы или запрещала использование туристических палаток или матрасов в метрополитене во время воздушной тревоги. В то же время правовой режим пребывания в укрытиях и защитных сооружениях определяется комплексом нормативных актов, в частности Постановлением Кабинета Министров Украины №138 от 10 марта 2017 года «Об утверждении Порядка использования защитных сооружений гражданской защиты», а также Законом Украины «О гражданской защите населения».

Согласно постановлению КМУ, укрытия должны использоваться таким образом, чтобы не нарушать их готовность, не блокировать доступ, не усложнять эвакуацию и обеспечивать возможность размещения максимально возможного количества людей.

В частности, согласно рекомендациям по пребыванию пассажиров в метро во время воздушной тревоги, гражданам советуют заранее подготовить базовый набор вещей для возможного длительного пребывания.

Гражданам рекомендуется взять с собой:

  • теплые вещи, одеяло или каремат, учитывая среднюю температуру в подземных помещениях на уровне 17–18°C;
  • личные лекарственные средства;
  • запас воды или термос с напитком;
  • средства гигиены (влажные и сухие салфетки и т.д.);
  • для владельцев домашних животных — пеленки и гигиенические пакеты.

Если метро используется как укрытие до завершения движения поездов (22:30–23:30):

  • не занимать проходы и зоны движения людей;
  • выбирать места с меньшим скоплением людей (по указанию дежурных);
  • не создавать препятствий для движения и эвакуации;
  • следить за личными вещами и поддерживать чистоту, чтобы после отбоя воздушной тревоги не осталось потерянных предметов или мусора.

Также отмечается, что следует рационально использовать пространство и не занимать лишнюю площадь, поскольку метро является общим для всех и должно обеспечивать возможность размещения максимально возможного количества людей. Поэтому такое требование исключает возможность брать с собой в метро во время воздушной тревоги туристические палатки или матрасы, однако с собой можно взять каремат, который занимает меньше места.

В то же время практика свидетельствует, что вопрос использования крупногабаритных вещей в метро во время воздушной тревоги требует четкого нормативного урегулирования на уровне подзаконных актов или правил пользования укрытиями. В настоящее время действующее законодательство не содержит прямого запрета на палатки или надувные матрасы, однако устанавливает общий принцип, согласно которому укрытия должны использоваться таким образом, чтобы обеспечивать максимальное размещение людей.

В общественной дискуссии вокруг использования палаток в метро во время воздушных тревог сформировались две позиции. С одной стороны, часть граждан поддерживает такую практику как способ обеспечить базовый комфорт при длительном пребывании в укрытии. С другой — проблема заключается в общем дефиците оборудованных защитных сооружений, из-за чего метро часто становится единственным доступным вариантом для большого количества людей.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», на сайте Киевской городской государственной администрации была зарегистрирована петиция №14277. В петиции предлагается запретить использование туристических палаток, надувных кроватей, больших матрасов и других крупногабаритных предметов.

Однако возможный полный запрет имеет и слабые стороны, например, для уязвимых групп (детей, пожилых людей и людей с инвалидностью) матрас может быть необходимостью. Законодательство сейчас не детализирует такие вопросы, действует принцип «обеспечения максимальной вместимости». В то же время запрет без альтернатив может ухудшить ситуацию. Необходим системный подход — в частности, ревизия укрытий, а также установка дополнительных мобильных защитных сооружений, которые уже применяются в других городах и позволяют снизить нагрузку на существующую инфраструктуру.

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