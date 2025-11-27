В Украине только половина населения имеет место в укрытиях – Игорь Клименко

Глава МВД заявил, что в Украине катастрофически не хватает укрытий.

В Украине насчитывается около 62 тысяч объектов укрытий, которые могут вместить только половину населения страны. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, цитирует «Интерфакс-Украина».

Особенно остро нехватка укрытий ощущается в прифронтовых регионах.

Международное партнерство в рамках Коалиции позволит увеличить количество защитных сооружений, модернизировать имеющиеся и внедрить технологические решения.

К инициативе уже присоединились Европейский Союз, Литва, Бельгия, Ирландия, Швеция и Европейский инвестиционный банк. Формат открыт для других партнеров.

