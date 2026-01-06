В Киеве до 9 января внесли изменения в маршруты некоторых трамваев

Опубликована новая схема движения трамваев 11, 12, 16, 19.

С 6 по 9 января внесены изменения в маршруты трамваев №№ 11, 12, 16, 19. Продолжаются ремонтные работы трамвайных путей на ул. Кирилловской. Об этом сообщил «Киевпастранс».

«Ежедневно в период времени с 10:00 до 17:00 движение трамваев будет организовано следующим образом:

маршруты №№ 11, 12, 16 — от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. “Героев Днепра” до ул. Семена Скляренко;

маршрут № 19 — от Контрактовой площади до остановки “Стадион «Спартак»”», — говорится в сообщении.

Кроме того, с целью обеспечения перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко будет организован временный автобусный маршрут № 19Т по трассе: ул. Спасская — ул. Межигорская — ул. Щекавицкая — ул. Константиновская — ул. Оленовская — ул. Кирилловская — ул. Сырецкая — ул. Семена Скляренко — ул. Автозаводская — ул. Полярная до площади Тараса Шевченко.

В обратном направлении: ул. Полярная — ул. Автозаводская — ул. Семена Скляренко — ул. Сырецкая — ул. Кирилловская — ул. Щекавицкая — ул. Константиновская — ул. Спасская до Контрактовой площади.

