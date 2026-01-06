У Києві до 9 січня внесли зміни в маршрути деяких трамваїв

Оприлюднили нову схему руху трамваїв 11, 12, 16, 19.

З 6 по 9 січня внесено зміни в маршрути трамваїв №№ 11, 12, 16, 19. Тривають ремонтні роботи трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повдіомив Київпастранс.

«Щоденно в період часу з 10:00 год. до 17:00 год. рух трамваїв буде організовано:

- маршрути №№ 11,12,16 — від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;

- маршрут № 19 — від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак»», - йдеться у заяві.

Крім того, з метою забезпечення перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка буде організовано тимчасовий автобусний маршрут № 19Т по трасі: вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка.

В зворотному напрямку: вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська - вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.