Іран ударив по міжнародному аеропорту в Дубаї, відео

Іран завдав ударів по міжнародному аеропорту Дубая за допомогою безпілотників.

Фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іран завдав ударів по низці об’єктах в Дубаї, включно з міжнародним аеропортом, туристичним районом Palm Jumeirah і районом навколо хмарочоса Бурдж Халіфа, передає Reuters.

Атака стала частиною масштабної відповіді Ірану на удари США та Ізраїлю по іранських цілях.

Після хвилі ракетних і дронових атак влада призупинила роботу найбільшого транспортного вузла регіону – Міжнародного аеропорту Дубаї. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Повідомляється про задимлення в районі міжнародного аеропорту в Дубаї.

У мережі з'явилися кадри сильного задимлення у будівлі летовища. Також відбувалася евакуація людей.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Як повідомлялося, в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок внаслідок авіаударів.

У свою чергу Іран підтвердив смерть Хаменеї і пообіцяв «найжорстокішу відповідь» в історії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.