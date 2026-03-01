  1. Відео
  2. / У світі

Іран ударив по міжнародному аеропорту в Дубаї, відео

08:30, 1 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Іран завдав ударів по міжнародному аеропорту Дубая за допомогою безпілотників.
Іран ударив по міжнародному аеропорту в Дубаї, відео
Фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іран завдав ударів по низці об’єктах в Дубаї, включно з міжнародним аеропортом, туристичним районом Palm Jumeirah і районом навколо хмарочоса Бурдж Халіфа, передає Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Атака стала частиною масштабної відповіді Ірану на удари США та Ізраїлю по іранських цілях.

Після хвилі ракетних і дронових атак влада призупинила роботу найбільшого транспортного вузла регіону – Міжнародного аеропорту Дубаї. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Повідомляється про задимлення в районі міжнародного аеропорту в Дубаї.

У мережі з'явилися кадри сильного задимлення у будівлі летовища. Також відбувалася евакуація людей.

Нагадаємо,  28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Як повідомлялося, в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок внаслідок авіаударів.

У свою чергу Іран підтвердив смерть Хаменеї і пообіцяв «найжорстокішу відповідь» в історії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

В Податковий кодекс запровадять термін «податкове зловживання»: що це означає для ФОПів

Податкові органи можуть отримати право ігнорувати формально законні операції, якщо вони не мають реальної економічної мети

Перевірку кандидатів на службу в поліції спростили, але не для всіх: на кого розповсюджується Закон

Рада підтримала законопроект, яким  звільнила ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції

В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]