Чи входить декретна відпустка до страхового стажу: що потрібно знати про пенсію

Які періоди вагітності та догляду за дитиною враховують при призначенні пенсії і що змінилося в законодавстві.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чи входить період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до страхового стажу та як це впливає на призначення пенсії — питання, яке часто турбує жінок напередодні виходу на заслужений відпочинок. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснили, як змінювалося законодавство і які норми діють сьогодні.

Як формується страховий стаж

Відповідно до Закону України № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Пенсійний фонд України формує та веде Реєстр застрахованих осіб. Саме на підставі даних цього реєстру обчислюють страховий стаж і визначають право на пенсію.

Згідно зі статтею 24 Закону України № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено внески не менше мінімального страхового внеску.

Ключова умова — сплата страхових внесків. Саме вона тривалий час визначала, чи зараховуватимуться окремі періоди до стажу.

Чи зараховувалася декретна відпустка раніше

До 1 липня 2013 року жінки, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримували відповідну допомогу, не вважалися застрахованими особами в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. За них не сплачували страхові внески.

Крім того, до 1 січня 2010 року звітність до територіальних органів Пенсійного фонду подавали на паперових носіях. Подання відомостей про жінок у декретній відпустці тодішніми нормативами не передбачалося.

Відповідно, цей період не включали до страхового стажу.

Що змінилося після 2005 року

Із 1 січня 2005 року набули чинності положення Закону № 1058 щодо сплати страхових внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до трьох років. Страхувальниками для таких осіб стали підприємства, установи, організації та інші органи, які здійснюють відповідні виплати.

Це означало, що період догляду за дитиною до трьох років почали враховувати до страхового стажу за умови сплати внесків.

Вирішальні зміни з 2018 року

Суттєві корективи внесено Законом України № 2148-VIII від 3 жовтня 2017 року, який набрав чинності 1 січня 2018 року. Відповідно до пункту 31 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058, до страхового стажу для визначення права на пенсію включаються:

періоди перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

періоди перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року — до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок у відпустці до трьох років.

Таким чином, законодавець усунув прогалину, яка раніше позбавляла частину жінок повноцінного страхового стажу.

Що це означає для майбутніх пенсіонерок

Сьогодні період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за 2004–2013 роки враховують при визначенні права на призначення пенсії. Це важливо насамперед для жінок, які наближаються до пенсійного віку і перевіряють свій страховий стаж.

Водночас варто враховувати: ідеться саме про визначення права на пенсію згідно зі статтею 26 Закону № 1058. Розмір пенсії залежить також від інших показників, зокрема тривалості стажу та заробітної плати, з якої сплачено внески.

Отже, відповідь на запитання «чи зараховується декрет до страхового стажу» залежить від конкретного періоду. Якщо йдеться про 2004–2013 роки — так, ці місяці включаються до стажу на підставі чинних норм законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.