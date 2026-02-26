У Варшаві готують метро для використання як укриття – мер міста Тшасковський показав відео

Мер міста повідомив про облаштування підземки для надзвичайних ситуацій.

У Варшаві станції метро адаптують для використання як цивільні укриття на випадок надзвичайних ситуацій та війни. Про це повідомив мер міста Рафал Тшасковський у ролику, опублікованому в соцмережі X.

За його словами, технічні кімнати метро використовуватимуть як склади для польового посуду — казанів, великих термосів та фляг. Мер показав наявні спальні мішки, ноші та польові ліжка, а також повідомив, що вже зібрали близько тисячі одиниць необхідного обладнання, кількість якого згодом збільшать. Також місто розпочало закупівлю генераторів та іншого обладнання для автономної роботи під час кризових ситуацій.

«Не йдеться про те, щоб когось налякати. Ми в безпеці, але шановні, хто обачний – завжди застрахований», — підкреслив мер Варшави.

Як раніше повідомлялося, спільно з Державною пожежною службою місто планує адаптувати станції метро так, щоб вони могли прийняти понад 100 тисяч людей.

