В Варшаве готовят метро для использования в качестве укрытия – мэр города Тшасковский показал видео

Мэр города сообщил об обустройстве подземки для чрезвычайных ситуаций.

В Варшаве станции метро адаптируют для использования в качестве гражданских укрытий на случай чрезвычайных ситуаций и войны. Об этом сообщил мэр города Рафал Тшасковский в ролике, опубликованном в соцсети X.

По его словам, технические комнаты метро будут использовать как склады для полевой посуды – казанов, больших термосов и фляг. Мэр показал имеющиеся спальные мешки, носилки и полевые кровати, а также сообщил, что уже собрали около тысячи единиц необходимого оборудования, количество которого впоследствии увеличат. Также город начал закупку генераторов и другого оборудования для автономной работы во время кризисных ситуаций.

«Речь не идет о том, чтобы кого-то напугать. Мы в безопасности, но уважаемые, кто предусмотрителен — всегда застрахован», — подчеркнул мэр Варшавы.

Как ранее сообщалось, совместно с Государственной пожарной службой город планирует адаптировать станции метро так, чтобы они могли принять более 100 тысяч человек.

