Украинские полярники сняли «прощальное шоу» горбатого кита в Антарктике – фото

Кит совершил более 50 прыжков подряд во время заключительных выходов экспедиции «Академик Вернадский».

Фото: Национальный антарктический научный центр

Члены 30-й Украинской антарктической экспедиции завершают работу на станции «Академик Вернадский» и совершают последние выходы в океан для выполнения научных задач. Во время одного из таких выходов экипажи отправились к югу от острова Галиндез. Одна из лодок наткнулась на группу горбатых китов между островами Берселот и Дарбу и взяла биопсию для исследований. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Возвращаясь на станцию, команда заметила еще двух особей. Один из китов начал демонстрировать различные типы прыжков: полные — когда животное переворачивается вокруг оси в воздухе, частичные — с подъемом только части туловища, а также боковые прыжки.

Биолог Зоя Швидка рассказала, что «шоу» длилось около часа. «За зимовку нам повезло постоянно наблюдать китообразных — горбатых, полосатых, косаток. Но эту встречу мы точно запомним на всю жизнь! Кит совершил более полусотни прыжков подряд — такого никто из нас еще не видел», — поделилась полярница.

Прыжки кита сняла на видео также биолог Юлия Иванчикова, а лодкой управлял системный администратор Евгений Шаталов. Полярники пообещали завтра опубликовать видео этого необычного явления.

