Українські полярники зафільмували «прощальне шоу» горбатого кита в Антарктиці – фото

00:06, 18 березня 2026
Кит виконав понад 50 стрибків поспіль під час фінальних виходів експедиції «Академік Вернадський».
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Члени 30-ї Української антарктичної експедиції завершують роботу на станції «Академік Вернадський» та роблять фінальні виходи в океан для виконання наукових завдань. Під час одного з таких виходів екіпажі вирушили на південь від острова Галіндез. Один із човнів натрапив на групу горбатих китів між островами Берселот та Дарбу та взяв біопсію для досліджень. Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Повертаючись на станцію, команда помітила ще двох особин. Один з китів почав демонструвати різні типи стрибків: повні – коли тварина перевертається навколо осі у повітрі, часткові – з підняттям лише частини тулуба, а також бокові стрибки.

Біологиня Зоя Швидка розповіла, що «шоу» тривало близько години. «За зимівлю нам щастило постійно спостерігати китоподібних — горбанів, смугачів, косаток. Але цю зустріч ми точно запам’ятаємо на все життя! Кит зробив понад пів сотні стрибків поспіль — такого ніхто з нас ще не бачив», – поділилась полярниця.

Стрибки кита зафільмувала також біологиня Юлія Іванчикова, а човном керував системний адміністратор Євген Шаталов. Полярники пообіцяли завтра опублікувати відео цього незвичайного явища.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

«Lexus» під арештом: апеляція у Харкові вирішила спір щодо автомобіля між родичами

Чи впливає обізнаність покупця про відчуження авто на законність купівлі.

ВП ВС визначила: в об’єднаних провадженнях суб’єкт продовження строків визначається за датою початку першого провадження

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила, що в об’єднаних провадженнях застосовується процесуальний режим того провадження, яке розпочато раніше, і саме він визначає суб’єкта продовження строків.

Через обмежену систему контролю Україна втрачає 20 млрд грн на гральному бізнесі щороку

ТСК оприлюднила звіт про роботу: Україна недоотримує мільярди через слабкий контроль грального бізнесу та невиконання зобов’язань МВФ.

«Сірий експорт» на мільярди: що показав звіт ТСК щодо розслідування схем неповернення валютної виручки

Парламентська комісія презентувала звіт про системні порушення у зовнішньоекономічній діяльності.

