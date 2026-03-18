Українські полярники зафільмували «прощальне шоу» горбатого кита в Антарктиці – фото

Кит виконав понад 50 стрибків поспіль під час фінальних виходів експедиції «Академік Вернадський».

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Члени 30-ї Української антарктичної експедиції завершують роботу на станції «Академік Вернадський» та роблять фінальні виходи в океан для виконання наукових завдань. Під час одного з таких виходів екіпажі вирушили на південь від острова Галіндез. Один із човнів натрапив на групу горбатих китів між островами Берселот та Дарбу та взяв біопсію для досліджень. Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Повертаючись на станцію, команда помітила ще двох особин. Один з китів почав демонструвати різні типи стрибків: повні – коли тварина перевертається навколо осі у повітрі, часткові – з підняттям лише частини тулуба, а також бокові стрибки.

Біологиня Зоя Швидка розповіла, що «шоу» тривало близько години. «За зимівлю нам щастило постійно спостерігати китоподібних — горбанів, смугачів, косаток. Але цю зустріч ми точно запам’ятаємо на все життя! Кит зробив понад пів сотні стрибків поспіль — такого ніхто з нас ще не бачив», – поділилась полярниця.

Стрибки кита зафільмувала також біологиня Юлія Іванчикова, а човном керував системний адміністратор Євген Шаталов. Полярники пообіцяли завтра опублікувати відео цього незвичайного явища.

