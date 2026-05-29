  1. Публікації
  2. / В Україні

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

13:00, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.
Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15277 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання досудового порядку відновлення цивільних прав», який пропонує законодавчо закріпити порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії особі, яка порушила цивільні права або законні інтереси.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Основною новелою законопроєкту є запровадження в Цивільному кодексі України окремого механізму досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Як зазначають автори ініціативи, після втрати чинності Господарським кодексом України припинили дію норми, які регулювали порядок направлення та розгляду претензій у межах досудового врегулювання спорів.

Хоча сторони й надалі можуть використовувати претензійний порядок для врегулювання конфліктів, його загальне законодавче регулювання фактично зникло.

У зв'язку з цим законопроєкт №15277 пропонує закріпити відповідні правила безпосередньо в Цивільному кодексі України, визначивши право на звернення з претензією, вимоги до її змісту, порядок направлення та розгляду.

У пояснювальній записці наголошується, що такі зміни мають усунути правову невизначеність щодо реалізації права на досудове врегулювання спорів та забезпечити належне нормативне врегулювання цього механізму.

Суть законодавчих змін

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 19 Цивільного кодексу України новими частинами третьою — десятою.

Передбачається встановити, що особи, які порушили майнові права або законні інтереси інших осіб, повинні поновити їх без очікування звернення до суду чи отримання претензії.

Крім того, особа, права якої порушені, отримає прямо закріплене право звернутися до порушника з письмовою претензією для безпосереднього врегулювання спору, якщо інше не передбачено законом або договором.

Законопроєкт детально визначає зміст такої претензії. У претензії зазначаються:

  • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи
  • (осіб), якій претензія пред'являється;
  • дата пред'явлення і номер претензії;
  • обставини, на підставі яких пред'явлено претензію;
  • докази, що підтверджують ці обставини;
  • вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;
  • сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
  • платіжні реквізити заявника претензії;
  • перелік документів, що додаються до претензії.

Варто звернути увагу, що законопроєкт висуває вимоги не лише до форми, а й до матеріального змісту претензії. Вона повинна містити фактичне та правове обґрунтування вимог, підтверджуватися доказами, а у разі майнових вимог — також містити їх розрахунок. Це наближає претензію до повноцінної юридичної позиції сторони ще на досудовій стадії врегулювання спору.

Також встановлюється порядок подання претензії. Вона повинна бути підписана заявником або його представником та надсилатися рекомендованим чи цінним листом або вручатися під розписку.

Окремо врегульовується порядок розгляду претензії. За загальним правилом вона має бути розглянута протягом одного місяця з дня отримання.

Законопроєкт передбачає, що одержувач претензії зобов'язаний задовольнити обґрунтовані вимоги заявника, а про результати її розгляду повідомити письмово.

Крім того, під час розгляду претензії сторони за потреби мають проводити звірку розрахунків, експертизи або інші дії, спрямовані на досудове врегулювання спору.

Що це означає на практиці

З тексту законопроєкту випливає, що направлення претензії залишається правом, а не обов'язком особи, оскільки запропоновані зміни передбачають можливість звернення з претензією, а не встановлюють обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору.

Водночас у разі прийняття законопроєкту можуть виникнути практичні питання щодо правового значення претензії та наслідків її ненаправлення.

Окремої уваги також потребуватиме тлумачення положення про обов'язок задовольняти обґрунтовані вимоги заявника, оскільки критерії такої обґрунтованості законопроєктом не визначені. Це може стати предметом подальшого формування судової практики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховна Рада України законопроект Україна цивільний кодекс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Авто, вилучене на потреби ЗСУ, неможливо повернути до кінця війни — що кажуть суди

При вилученні майна на потреби ЗСУ повернення реквізованих активів майже не застосовується, тоді як основним способом захисту стає стягнення компенсації.

ВРП відсторонила суддю Великої Палати Верховного Суду Жанну Єленіну на час досудового розслідування

Жанну Єленіну, суддю Верховного Суду, відсторонено від здійснення правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя: це тимчасовий процесуальний захід, який застосовується у зв’язку з кримінальним переслідуванням.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]