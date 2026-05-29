Шкільні їдальні оновлять у 15 областях: Кабмін спрямував 350 млн грн

Кабінет Міністрів спрямував ще 350 млн грн на модернізацію шкільних їдалень, завершивши розподіл державної субвенції на розвиток системи харчування в закладах освіти.

Кабінет Міністрів продовжує оновлення шкільної інфраструктури та впровадження сучасної системи харчування в закладах освіти.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, на модернізацію шкільних їдалень додатково спрямовано 350 млн грн. Це четвертий і завершальний етап розподілу державної субвенції.

«350 млн виділяємо на проєкти модернізації шкільних їдалень. Це вже четвертий та остаточний розподіл державної субвенції. Загалом на 1 млрд грн профінансуємо 73 проєкти у 15 областях», — зазначила вона.

За словами глави уряду, відбір проєктів відбувався через цифрові системи DREAM та АІКОМ, які автоматично формували рейтинг заявок відповідно до визначених критеріїв пріоритетності.

Остаточний розподіл коштів затвердила комісія Міністерства освіти і науки за участю незалежних експертів, серед яких були представники Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні.

