  В Україні

У Дніпрі студенти відтворили конституційний процес у форматі реального суду

16:14, 29 травня 2026
У межах діяльності науково-практичного ХАБу «Верховенство права» провели модельне засідання Великої палати КСУ.
В Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» провели освітній захід у форматі навчальної моделі відкритого пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду України. Подія пройшла в межах діяльності науково-практичного ХАБу «Верховенство права» та була присвячена темі «Конституційний контроль і межі правозастосування».

Аудиторія університету умовно перетворилася на залу судового засідання, де замість звичайної лекції на студентів чекали правові дискусії, аналіз складних конституційних питань і можливість відчути атмосферу роботи Конституційного Суду України.

Участь у заході взяли представники судової системи, наукової спільноти та міжнародних інституцій. З вітальними словами до учасників звернулися ректор НТУ «Дніпровська політехніка» Олександр Азюковський, керівник Секретаріату Конституційного Суду України Віктор Бесчастний, суддя КСУ Галина Юровська, голова Третього апеляційного адміністративного суду Анатолій Коршун та голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду Володимир Горбалінський.

До складу суддівської колегії, сформованої спільно з представниками університету, увійшли представники Дніпропетровського окружного адміністративного суду: заступник голови суду Андрій Коренев, суддя-спікер Василь Ільков та суддя Анна Сластьон.

Серед гостей заходу також були старший радник з питань прокуратури Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС) Хенрі Телккі (Фінляндія), помічник ректора ДДУВС, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Лариса Наливайко, начальник управління представництва інтересів держави в суді Дніпропетровської обласної прокуратури Анжеліка Барчук, адвокат, заступник голови кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області Наталія Лисенко, а також науковці й викладачі кафедри публічного права НТУ «Дніпровська політехніка».

Головними учасниками модельного засідання стали студенти першого та другого курсів університету.

Практична частина заходу проходила у форматі, максимально наближеному до реального пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду України. Студенти працювали з нормативною базою, аналізували рішення Конституційного Суду України, формували правові позиції та брали участь у фаховій дискусії. Для багатьох це стало першим досвідом, коли теорія з підручників ожила у форматі реального судового процесу.

Основою для моделювання стала одна з найвідоміших справ сучасного українського конституційного права. Під час обговорення учасники порушували питання незалежності судової влади, меж державного контролю, принципу поділу влади та юридичної визначеності.

Після завершення заходу представники судової влади наголосили на важливості подібних ініціатив для формування майбутніх правників.

Стрічка новин

