Національна школа суддів оприлюднила дайджест освітніх заходів на червень
Національна школа суддів України оприлюднила дайджест освітніх заходів на червень 2026 року та запрошує суддів, помічників суддів, працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони взяти участь у навчальних заходах.
Дайджест освітніх заходів на червень 2026 року містить, зокрема, тренінги, вебінари, семінари, дистанційні курси для суддів, помічників суддів та працівників апаратів судів тощо.
Також у НШСУ назвали ключові події місяця:
Вебінар «Правова регламентація збору та захисту персональних даних в ЄС: генеза становлення та імплементаційні процеси права ЄС в Україні» — 2 червня 2026 р. | Харків | 10:00 | Формат: онлайн
Вебінар «Застосування міжнародних трудових норм у судовій практиці» — 16 червня 2026 р. | Дніпро | 10:00 | Формат: онлайн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.