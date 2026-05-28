У Києві чоловік намагався використати смарт-окуляри, щоб скласти іспит у сервісному центрі МВС

Порушення процедури помітив екзаменатор.

У одному зі столичних ТСЦ МВС під час теоретичного іспиту кандидат намагався скористатися сучасним гаджетом — смарт-окулярами. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

За попередньою інформацією, відповіді на тестові запитання йому дистанційно передавала знайома, яка перебувала неподалік

«Втім порушення процедури помітив екзаменатор. У результаті іспит було припинено, а результат — не зараховано», - йдеться у заяві.

Там нагадали: теоретичні та практичні іспити в сервісних центрах МВС складаються виключно самостійно.

«Використання будь-яких технічних пристроїв або сторонньої допомоги є порушенням установлених правил», - додав сервісний центр МВС.

