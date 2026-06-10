Служба в СБУ не дає військовим автоматичних пільг на конкурс суддів: ВП ВС підтримала ВККС

Велика Палата підтвердила відмову ВККС у допуску до добору: суд зазначив, що служба в СБУ без підтвердження військового формування не дає права на продовжені строки.

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Велика Палата Верховного Суду у справі № 990/314/25 підтвердила правомірність рішення про відмову у допуску кандидата до добору на посаду судді місцевого суду, який наполягав, що як військовослужбовець має право на розширені строки подання документів. Суд визнав, що сам факт служби в структурі СБУ та участі в оборонних заходах не є достатнім без підтвердження служби саме у військовому формуванні у розумінні спеціального порядку ВККС.

Суть спору

У липні 2025 року позивач звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Позивач просив скасувати рішення ВККС від 26 травня 2025 року № 645/дс-25, яким йому відмовлено в допуску до участі в доборі на посаду судді місцевого суду, зобов’язати Комісію повторно розглянути питання про його допуск, а також забезпечити можливість скласти кваліфікаційний іспит у межах добору за окремим графіком.

На обґрунтування позову позивач зазначав, що спірне рішення є незаконним і дискримінаційним. Він вказував, що на момент подання документів проходив військову службу в одному зі створених у системі Служби безпеки України військових формувань, а тому мав право на застосування Особливого порядку подання військовослужбовцями документів для участі в оголошеному 11 грудня 2024 року доборі на посаду судді місцевого суду, визначеного рішенням ВККС від 15 січня 2025 року № 14/зп-25.

З огляду на це позивач наполягав, що документи для участі в доборі він мав право подавати у строк до 1 травня 2025 року, а не до 30 березня 2025 року, як це передбачено загальним оголошенням про добір кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, позивач подав апеляційну скаргу, посилаючись на неповне встановлення обставин, неправильне застосування норм права та порушення процесуальних вимог. Він стверджував, що Особливий порядок для військовослужбовців має застосовуватися до всіх осіб зі статусом військовослужбовця, незалежно від підрозділу, а тому він мав право на продовжений строк подання документів. Також апелянт вказував на участь СБУ у відсічі агресії РФ та помилковість формального підходу суду.

ВККС заперечила, зазначивши, що Особливий порядок застосовується лише за умови підтвердження служби у ЗСУ або інших військових формуваннях, чого позивач не довів, а строк подання документів ним пропущено.

Висновки Великої Палати

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду, яким відмовлено у задоволенні позову кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відмови в допуску до добору.

Суд встановив, що відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та рішення ВККС про оголошення добору, подання документів після визначеного строку не допускається. Окремо Комісія запровадила Особливий порядок для військовослужбовців, однак він застосовується лише за наявності сукупності умов: статусу військовослужбовця, проходження служби на момент подання документів та належності до Збройних Сил або інших військових формувань.

Велика Палата погодилася з висновками, що служба в СБУ може бути врахована в межах Особливого порядку лише у частині її військових формувань, а сам факт проходження служби у структурі СБУ не є достатнім для автоматичного застосування пільгового строку. Подані позивачем документи не підтвердили проходження ним служби саме у військовому формуванні у складі СБУ, а також не містили даних про належність до такого формування.

Суд також зазначив, що позивач не довів наявності обставин, які об’єктивно перешкоджали поданню документів у загальний строк. Доводи про виконання бойових завдань та участь у заходах оборони були визнані такими, що не змінюють правової оцінки дотримання встановлених процедурних вимог.

Щодо доводів про дискримінацію, Велика Палата наголосила, що кожне рішення про допуск до добору є індивідуальним і залежить від поданих документів та підтверджених обставин, а сам факт допуску інших кандидатів у схожих умовах не свідчить про нерівність підходу.

У підсумку Велика Палата дійшла висновку, що ВККС діяла в межах повноважень, у спосіб та на підставі, визначених законом, а підстав для скасування рішення про відмову в допуску до добору не встановлено. Апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

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