Служба в СБУ не предоставляет военнослужащим автоматических льгот при участии в конкурсе на должность судьи: Большая Палата ВС поддержала ВККС

Великая Палата подтвердила отказ ВККС в допуске к отбору: суд указал, что служба в СБУ без подтверждения воинского формирования не даёт права на продленные сроки.

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Великая Палата Верховного Суда по делу № 990/314/25 подтвердила законность решения об отказе в допуске кандидата к отбору на должность судьи местного суда, который настаивал, что как военнослужащий имеет право на расширенные сроки подачи документов. Суд указал, что сам факт службы в структуре СБУ и участия в оборонных мероприятиях недостаточен без подтверждения службы именно в воинском формировании в понимании специального порядка ВККС.

Суть спора

В обоснование иска истец указывал, что оспариваемое решение является незаконным и дискриминационным. Он отмечал, что на момент подачи документов проходил военную службу в одном из созданных в системе Службы безопасности Украины военных формирований, а потому имел право на применение Особого порядка подачи военнослужащими документов для участия в объявленном 11 декабря 2024 года отборе на должность судьи местного суда, определённого решением ВККС от 15 января 2025 года № 14/зп-25.

Исходя из этого, истец настаивал, что документы для участия в отборе он имел право подавать в срок до 1 мая 2025 года, а не до 30 марта 2025 года, как это предусмотрено общим объявлением о проведении отбора кандидатов на должность судьи местного суда.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец подал апелляционную жалобу, указывая на неполное установление обстоятельств, неправильное применение норм права и процессуальные нарушения. Он утверждал, что Особый порядок должен применяться ко всем военнослужащим независимо от подразделения, а также ссылался на участие СБУ в отражении агрессии РФ и формальный подход суда.

ВККС возразила, указав, что Особый порядок применяется только при подтверждении службы в ВСУ или других воинских формированиях, чего истец не доказал, а срок подачи документов им был пропущен.

Выводы Великой Палаты

Великая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение Кассационного административного суда, которым отказано в удовлетворении иска кандидата на должность судьи к ВККС.

Суд установил, что согласно Закону «О судоустройстве и статусе судей» и решению ВККС об объявлении отбора подача документов после установленного срока не допускается. «Особый порядок» для военнослужащих применяется только при наличии совокупности условий: статуса военнослужащего, прохождения службы на момент подачи документов и принадлежности к ВСУ или другим воинским формированиям.

Великая Палата согласилась, что служба в СБУ может учитываться в рамках Особого порядка только в части её воинских формирований, а сам факт службы в структуре СБУ не является достаточным основанием для продления сроков. Представленные документы не подтвердили службу истца именно в воинском формировании СБУ.

Суд также указал, что истец не доказал наличие обстоятельств, объективно препятствовавших подаче документов в общий срок. Ссылки на участие в боевых заданиях и оборонных мероприятиях не изменяют правовую оценку соблюдения процедуры.

По доводам о дискриминации Великая Палата отметила, что решения о допуске являются индивидуальными и зависят от конкретных документов, а сам факт допуска других кандидатов не свидетельствует о нарушении равенства.

В итоге Великая Палата пришла к выводу о законности действий ВККС и отсутствии оснований для отмены судебных решений. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решения судов — без изменений.

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