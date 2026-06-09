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На Одещині НМТ тривав 13 годин: Дмитро Лубінець заявив про провал системи проведення тестування

11:50, 9 червня 2026
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Через постійні зупинки НМТ тривав з 09:00 до близько 22:00.
На Одещині НМТ тривав 13 годин: Дмитро Лубінець заявив про провал системи проведення тестування
Фото: facebook.com/dmytro.lubinets
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Повітряна тривога на Одещині фактично зірвала нормальне проведення НМТ — діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він зазначив, що до Представництва в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів.

За його словами, приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог.

«Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 — понад 13 годин безперервного стресу для дітей», - заявив він.

За словами учасників, увесь цей час їм не забезпечили навіть базових умов — доступу до води та харчування. Зв’язок із батьками був суттєво обмежений: звернутися могли лише окремі діти, яким стало зле.

«Окремо — ситуація з дітьми-сиротами, які фактично залишилися повністю без будь-якої підтримки під час багатогодинного перебування в центрі тестування.

Згодом, завдяки особистій ініціативі вчителів та батьків, учасникам все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі. Також небайдужість і принцип «чужих дітей не буває» дозволили хоча б якось забезпечити водою та їжею дітей-сиріт і тих, чиї батьки не змогли це привезти.

Після такого марафону діти повідомляють про критичне виснаження, втрату концентрації та неможливість нормально виконувати завдання. Останні блоки виконувалися в стані крайньої втоми. Це ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання.

За наявною інформацією, учасникам запропонували додаткову сесію НМТ — без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться.

Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей. Така організація тестування є неприпустимою і вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур», - заявив Дмитро Лубінець.

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НМТ Дмитро Лубінець

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