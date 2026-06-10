Після трагедії в Києві Bolt почав блокувати водіїв таксі за скаргами на небезпечну їзду

Bolt назавжди обмежуватиме доступ до платформи для водіїв, щодо яких надходять щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

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Онлайн-сервіс таксі Bolt повідомив про посилення правил безпеки після резонансної ДТП у Києві, внаслідок якої загинули чотири людини.

У компанії заявили, що акаунт водія був назавжди заблокований одразу після того, як компанії стали відомі перші обставин трагедії. Також Bolt повідомив про співпрацю з правоохоронними органами та підтримку зв’язку з постраждалою пасажиркою для надання необхідної допомоги.

Після інциденту сервіс переглянув внутрішні процедури реагування та запровадив нові обмеження для водіїв.

Зокрема, Bolt заявив, що відтепер назавжди обмежуватиме доступ до платформи для водіїв, щодо яких надходять щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння. Такі звернення, за словами компанії, розглядатимуться у першочерговому порядку.

У компанії також зазначили, що працюють над розширенням функціоналу застосунку для посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху водіями.

«Після цієї трагедії ми переглянули внутрішні процедури реагування. Також назавжди обмежили доступ до платформи для тих водіїв, щодо яких надійшли щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння. Такі звернення розглядаються нами у першочерговому порядку. Паралельно наша команда працює над розширенням функціоналу додатка для посилення контролю за дотриманням ПДР», - зазначили там.

Нагадаємо, аварія сталася 5 червня 2026 року близько 17:00 на Чоколівському бульварі у Києві. Унаслідок ДТП загинули четверо пішоходів - двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей отримали травми.

Водія затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України.

Шевченківській районний суд Києва 8 червня обрав водію запобіжний захід— тримання під вартою на 60 діб без права застави.

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