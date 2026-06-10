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После трагедии в Киеве Bolt начал блокировать водителей такси по жалобам на опасное вождение

11:13, 10 июня 2026
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Bolt будет навсегда ограничивать доступ к платформе для водителей, в отношении которых поступают как минимум две жалобы на превышение скорости или опасный стиль вождения. Такие обращения, по словам компании, будут рассматриваться в приоритетном порядке.
После трагедии в Киеве Bolt начал блокировать водителей такси по жалобам на опасное вождение
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Онлайн-сервис такси Bolt сообщил об усилении правил безопасности после резонансного ДТП в Киеве, в результате которого погибли четыре человека.

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В компании заявили, что аккаунт водителя был навсегда заблокирован сразу после того, как компании стали известны первые обстоятельства трагедии. Также Bolt сообщил о сотрудничестве с правоохранительными органами и поддержании связи с пострадавшей пассажиркой для оказания необходимой помощи.

После инцидента сервис пересмотрел внутренние процедуры реагирования и ввел новые ограничения для водителей.

В частности, Bolt заявил, что теперь будет навсегда ограничивать доступ к платформе для водителей, в отношении которых поступают как минимум две жалобы на превышение скорости или опасный стиль вождения. Такие обращения, по словам компании, будут рассматриваться в приоритетном порядке.

В компании также отметили, что работают над расширением функционала приложения для усиления контроля за соблюдением водителями правил дорожного движения.

«После этой трагедии мы пересмотрели внутренние процедуры реагирования. Также навсегда ограничили доступ к платформе для тех водителей, в отношении которых поступили как минимум две жалобы на превышение скорости или опасный стиль вождения. Такие обращения рассматриваются нами в приоритетном порядке. Параллельно наша команда работает над расширением функционала приложения для усиления контроля за соблюдением ПДД», — отметили там.

Напомним, авария произошла 5 июня 2026 года около 17:00 на Чоколовском бульваре в Киеве. В результате ДТП погибли четверо пешеходов — двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое людей получили травмы.

Водитель был задержан и ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Шевченковский районный суд Киева 8 июня избрал водителю меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток без права залога.

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