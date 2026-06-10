Сжег флаг или надругался над гербом: когда за надругательство над государственными символами Украины грозит тюрьма

Что считается надругательством над государственными символами и какое наказание грозит за пренебрежение флагом, гербом или гимном Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственные символы являются одними из основных признаков независимого и суверенного государства, олицетворяющими его историю, традиции, национальную идентичность и государственность. Они отражают многовековой путь украинского народа, его борьбу за свободу, право на самоопределение и собственное государство.

Согласно статье 20 Конституции Украины государственными символами Украины являются флаг, герб и гимн Украины.

В условиях полномасштабной войны государственные символы приобрели особое значение для общества. Они стали не только официальными символами государства, но и воплощением стойкости, мужества, единства и несокрушимости украинского народа. Сегодня украинские флаг, герб и гимн являются символами борьбы за свободу и независимость, которые узнают и поддерживают в разных уголках мира.

Уважительное отношение к государственным символам является проявлением уважения к Украине, её гражданам, а также к военнослужащим, которые защищают государственный суверенитет и территориальную целостность страны.

Согласно статье 65 Конституции Украины, уважение к государственным символам является обязанностью каждого гражданина Украины.

За публичное надругательство над флагом Украины, гербом или гимном законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статье 338 Уголовного кодекса Украины, публичное надругательство над государственными символами влечёт за собой уголовную ответственность. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до четырёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, пробационного надзора на срок до трёх лет либо лишения свободы на тот же срок.

Под надругательством над государственными символами могут пониматься различные действия, направленные на их оскорбление или унижение. В частности, это может быть публичное повреждение или уничтожение флага либо герба путём сожжения, ломки, порчи, нанесения оскорбительных надписей, а также издевательское или унизительное использование государственного герба либо гимна.

Обязательным признаком такого правонарушения является его публичный характер, отметили в Министерстве юстиции. При этом действия могут быть совершены как открыто, так и скрытно, если впоследствии они становятся известны неопределённому кругу лиц. Место совершения таких действий не влияет на правовую квалификацию правонарушения.

В соответствии со статьёй 13 Уголовного кодекса Украины уголовное правонарушение считается оконченным, если совершённое деяние содержит все предусмотренные законом признаки соответствующего состава преступления.

В то же время уголовное законодательство различает и неоконченные формы уголовного правонарушения. К ним относятся приготовление к совершению преступления и покушение на его совершение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.