Интернет-магазины не хотели возвращать деньги за покупки: чем все закончилось

Покупателям вернули более 6 тысяч гривен после жалоб в Госпродпотребслужбу.

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Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области сообщило, что рассмотрело два обращения потребителей относительно нарушения их прав при приобретении товаров через сеть Интернет.

Отмечается, что в первом случае гражданину был продан некачественный автомобильный аксессуар (защита двигателя) стоимостью 4 040 грн, который не соответствовал заявленным характеристикам и не подходил для использования по назначению. После возврата товара продавцу денежные средства длительное время не возмещались, несмотря на многочисленные обращения покупателя.

С целью всестороннего рассмотрения обстоятельств дела Главным управлением был направлен соответствующий запрос субъекту хозяйствования с требованием устранить возможные нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей. По результатам проведенной работы требования заявителя были удовлетворены, а денежные средства за приобретенный товар возвращены в полном объеме.

Во втором случае потребитель обратился с жалобой относительно отказа в возврате денежных средств за товар надлежащего качества (платье) стоимостью 2 600 грн, который не подошел и был возвращен продавцу в установленный законодательством срок. Несмотря на получение товара, продавец отказывался осуществлять возврат денежных средств, ссылаясь на обстоятельства, которые не были надлежащим образом зафиксированы при приеме отправления.

После рассмотрения обращения и направления соответствующего запроса субъекту хозяйствования вопрос был урегулирован. В результате принятых мер права потребительницы были восстановлены, а уплаченные ею денежные средства возвращены в полном объеме.

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