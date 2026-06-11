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Интернет-магазины не хотели возвращать деньги за покупки: чем все закончилось

07:18, 11 июня 2026
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Покупателям вернули более 6 тысяч гривен после жалоб в Госпродпотребслужбу.
Интернет-магазины не хотели возвращать деньги за покупки: чем все закончилось
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Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области сообщило, что рассмотрело два обращения потребителей относительно нарушения их прав при приобретении товаров через сеть Интернет.

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Отмечается, что в первом случае гражданину был продан некачественный автомобильный аксессуар (защита двигателя) стоимостью 4 040 грн, который не соответствовал заявленным характеристикам и не подходил для использования по назначению. После возврата товара продавцу денежные средства длительное время не возмещались, несмотря на многочисленные обращения покупателя.

С целью всестороннего рассмотрения обстоятельств дела Главным управлением был направлен соответствующий запрос субъекту хозяйствования с требованием устранить возможные нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей. По результатам проведенной работы требования заявителя были удовлетворены, а денежные средства за приобретенный товар возвращены в полном объеме.

Во втором случае потребитель обратился с жалобой относительно отказа в возврате денежных средств за товар надлежащего качества (платье) стоимостью 2 600 грн, который не подошел и был возвращен продавцу в установленный законодательством срок. Несмотря на получение товара, продавец отказывался осуществлять возврат денежных средств, ссылаясь на обстоятельства, которые не были надлежащим образом зафиксированы при приеме отправления.

После рассмотрения обращения и направления соответствующего запроса субъекту хозяйствования вопрос был урегулирован. В результате принятых мер права потребительницы были восстановлены, а уплаченные ею денежные средства возвращены в полном объеме.

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Госпродпотребслужба

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