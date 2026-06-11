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Інтернет-магазини не хотіли повертати кошти за покупки: чим усе закінчилося

07:18, 11 червня 2026
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Покупцям повернули понад 6 тисяч гривень після скарг до Держпродспоживслужби.
Інтернет-магазини не хотіли повертати кошти за покупки: чим усе закінчилося
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Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області повідомило, що розглянуло два звернення споживачів щодо порушення їх прав під час придбання товарів через мережу Інтернет.

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Зазначається, що в першому випадку громадянину було продано неякісний автомобільний аксесуар (захист двигуна) вартістю 4 040 грн, який не відповідав заявленим характеристикам та не підходив для використання за призначенням. Після повернення товару продавцю кошти тривалий час не відшкодовувалися, незважаючи на численні звернення покупця.

З метою всебічного розгляду обставин справи Головним управлінням було направлено відповідний запит суб’єкту господарювання з вимогою усунути можливі порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів. За результатами проведеної роботи вимоги заявника були задоволені, а кошти за придбаний товар повернуто у повному обсязі.

У другому випадку споживач звернувся зі скаргою щодо відмови у поверненні коштів за товар належної якості (сукня) вартістю 2 600 грн, який не підійшов та був повернутий продавцю у встановлений законодавством строк. Попри отримання товару, продавець відмовлявся здійснювати повернення коштів, посилаючись на обставини, які не були належним чином зафіксовані під час приймання відправлення.

Після опрацювання звернення та направлення відповідного запиту суб’єкту господарювання питання було врегульовано. У результаті вжитих заходів права споживачки відновлено, а сплачені нею кошти повернуто у повному обсязі.

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Держпродспоживслужба

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