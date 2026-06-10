Прокурора из Франковщины не уволили, но «урезали» карьерные возможности после проверки инвалидности от МСЭК

После проверки инвалидности от МСЭК Комиссия пришла к выводу, что прокурор использовал свой статус лица с инвалидностью с целью получения соответствующих пенсионных выплат.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора Калушской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области Андрея Петриву.

Как указано в решении №250дп-26 от 3 июня, дисциплинарное производство было связано с обстоятельствами установления прокурору II группы инвалидности и последующим получением им пенсионных выплат.

Предыстория

В октябре 2024 года в СМИ появилась информация о разоблачении главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы в незаконном обогащении, во время обысков у которой обнаружили значительные суммы наличных. Параллельно в публичном пространстве начали распространяться сообщения о возможных злоупотреблениях в системе МСЭК и фальсификациях медицинских решений.

В СМИ также сообщалось, что отдельные должностные лица, в частности прокуроры и правоохранители, могли использовать сомнительные медицинские документы для оформления пенсий по инвалидности за счет бюджета. Это вызвало значительный общественный резонанс и инициирование проверок.

22 октября 2024 года по итогам СНБО было принято решение об усилении контроля за установлением инвалидности должностным лицам, которое было введено в действие указом Президента Украины, и предусматривало проведение повторных проверок решений МСЭК.

В рамках этих мероприятий была инициирована проверка в отношении прокуроров, в том числе Андрея Петриву.

Что известно о прокуроре

Андрей Петрив с октября 2005 года работает в органах прокуратуры, с 12 июня 2024 года по 21 сентября 2025 года занимал должность прокурора отдела процессуального руководства при осуществлении досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания публичного обвинения управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины Ивано-Франковской областной прокуратуры, а с 22 сентября 2025 года — прокурора Калушской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области.

Согласно решению Ивано-Франковской МСЭК в апреле 2020 года Андрею Петриву была установлена II группа инвалидности, которая в апреле 2022 года была подтверждена при плановом переосвидетельствовании.

С 2020 года Петрив также получал пенсию как лицо с инвалидностью.

Кроме того, Комиссия установила, что по информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, сформированном с помощью портала «Дія», у прокурора оформлена отсрочка от призыва на военную службу на период мобилизации и военного времени на основании требований статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В связи с этим в рамках общегосударственной проверки законности решений МСЭК мужчина неоднократно вызывался в ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины» для прохождения обследования с целью подтверждения обоснованности установленной инвалидности.

Однако, как установила Комиссия, несмотря на надлежащее уведомление и повторные вызовы, прокурор в течение длительного времени в медицинское учреждение не явился.

Что решила комиссия

В решении указано, что у прокурора было достаточно времени, чтобы скорректировать рабочий график и пройти обследование в медицинском учреждении, а объективных данных, которые бы делали невозможным его прибытие для прохождения повторного обследования в указанные периоды, не установлено.

Таким образом, Комиссия считает, что прокурор использовал свой статус лица с инвалидностью с целью получения соответствующих пенсионных выплат.

В решении отмечается, что такое поведение является пассивной формой содействия распространению информации, дискредитирующей органы прокуратуры, подрывающей общественное доверие к государственной институции, формирующей впечатление о толерировании коррупционных рисков внутри системы, особенно в период действия особого правового режима — военного положения.

Также Комиссия учла, что прокурор Андрей Петрив, находясь на воинском учете как военнообязанный, подал в территориальный центр комплектования и социальной поддержки документы об установлении ему II группы инвалидности только в июле 2025 года — уже во время проведения проверки в рамках дисциплинарного производства. При этом инвалидность ему была официально установлена еще в апреле 2020 года.

Согласно положениям о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, а также Перечню заболеваний, определяющих пригодность к военной службе, лица с I или II группой инвалидности признаются непригодными к военной службе в мирное и военное время и подлежат снятию с воинского учета (категория «непригоден с исключением из воинского учета»).

В связи с этим Комиссия указала, что при наличии официально установленной II группы инвалидности прокурор был обязан своевременно принять меры по снятию с воинского учета, поскольку такая обязанность является не правом, а обязанностью.

В то же время несвоевременное уведомление ТЦК и СП о наличии инвалидности и пребывании в статусе военнообязанного либо забронированного расценено как нарушение порядка воинского учета. Для прокурора такие действия являются этически недопустимыми и могут создавать впечатление злоупотребления или служебной халатности.

Однако в итоге Комиссия учла положительную характеристику прокурора и отсутствие предыдущих дисциплинарных взысканий.

По результатам рассмотрения КДКП применила к Андрею Петриву дисциплинарное взыскание в виде запрета сроком на один год на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня и назначение на более высокую должность.

Решение может быть обжаловано в административный суд либо в Высший совет правосудия в течение одного месяца.

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