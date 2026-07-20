В Киевской области будут судить женщину, которая не оказала помощь 2-летнему сыну и скрыла его тело

Злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.

Фото: kv.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летней местной жительницы, которая оставила своего 2-летнего ребенка в опасном для жизни состоянии без медицинской помощи, что привело к его смерти. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители напомнили, что в апреле 2026 года женщина, находясь по месту жительства вместе с малолетним сыном, заметила, что ребенок плохо себя чувствовал. Несмотря на очевидную необходимость медицинской помощи, она не вызвала врачей и не предприняла никаких мер для спасения мальчика.

По данным следствия, впоследствии женщина обнаружила ребенка без признаков жизни. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть малолетнего наступила в результате острого отравления лекарственным препаратом.

Правоохранители также установили, что после смерти сына обвиняемая положила его тело в картонную коробку и спрятала в шкафу в квартире.

Кроме того, во время досудебного расследования установлено, что женщина длительное время систематически уклонялась от выполнения родительских обязанностей, не обеспечивала надлежащего ухода за ребенком, не заботилась о его здоровье и условиях проживания. Данные социальных служб свидетельствовали о пребывании семьи в сложных жизненных обстоятельствах, а также о злоупотреблении матерью алкогольными напитками.

В конце апреля злоумышленнице было сообщено о подозрении.

Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленницы за злостное неисполнение родительских обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, а также оставление малолетнего ребенка в опасности, что привело к его смерти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.