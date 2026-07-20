На Київщині судитимуть жінку, яка не надала допомогу 2-річному сину та приховала його тіло

Зловмисниці загрожує до восьми років увʼязнення.

Фото: kv.npu.gov.ua

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На Київщини правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річної місцевої жительки, яка залишила свою 2-річну дитину у небезпечному для життя стані без медичної допомоги, що призвело до її смерті. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці нагадали, що у квітні 2026 року жінка, перебуваючи за місцем проживання разом із малолітнім сином, помітила, що дитина почувалася зле. Попри очевидну необхідність медичної допомоги, вона не викликала лікарів та не вжила жодних заходів для порятунку хлопчика.

За даними слідства, згодом жінка виявила дитину без ознак життя. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть малолітнього настала внаслідок гострого отруєння лікарським препаратом.

Правоохоронці також встановили, що після смерті сина обвинувачена поклала його тіло до картонної коробки та сховала у шафі у квартирі.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що жінка тривалий час систематично ухилялася від виконання батьківських обов’язків, не забезпечувала належного догляду за дитиною, не дбала про її здоров’я та умови проживання. Відомості соціальних служб свідчили про перебування родини у складних життєвих обставинах, а також про зловживання матір’ю алкогольними напоями.

Наприкінці квітня зловмисниці було повідомлено про підозру.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо зловмисниці за злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, та залишення малолітньої дитини в небезпеці, що призвело до її смерті.

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